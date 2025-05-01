يامال.. «البصمة 55» في «100 مباراة»



علي معالي (أبوظبي)



يواصل لامين يامال إثارة الدهشة منذ ظهوره الأول، وفي مباراته رقم 100، أكد الموهوب «17 عاماً» مرة أخرى أنه «عبقري»، وظاهرة لا تتكرر إلا نادراً، وعاش برشلونة وقتاً عصيباً أمام إنتر ميلان الإيطالي في ذهاب نصف النهائي، وبدا وكأنه على وشك الخروج من دوري أبطال أوروبا، لكن يامال تقمص دور «المنقذ»، إذ حافظ على حلم الوصول إلى النهائي بعد 10 سنوات، رغم انتهاء المباراة بالتعادل 3-3، وستكون مباراة الإياب مع الإنتر يوم الثلاثاء المقبل صعبة للغاية.

سجل يامال هدفاً أسطورياً في الزاوية العليا للمرمى، وربما فقط ليونيل ميسي قادر على فعل الشيء نفسه، وقبل 15 عاماً التقى إنتر ميلان مع برشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، خسر فريق ميسي أمام الصلابة الدفاعية الإيطالية، ولعب إنزاجي مدرب الانتر بالتكتيك نفسه، مع هجمات مرتدة أكثر حدة.

وحتى الآن، سجل يامال 22 هدفاً، وقدم 33 تمريرة حاسمة، في أول 100 مباراة له في مسيرته، وفي العمر نفسه، سجل ميسي هدفاً فقط بعد 9 مباريات، بينما سجل رونالدو 5 أهداف، و4 تمريرات حاسمة خلال 19 مباراة، وبالإضافة إلى ذلك، كان الهدف ضد الإنتر هو الهدف الـ15 ليامال هذا الموسم، إلى جانب 20 تمريرة حاسمة أخرى.