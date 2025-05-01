ليون يحتاج 4 نقاط للتتويج بالدوري قبل لقاء الشارقة

علي معالي (أبوظبي)



قبل أن يلتقي الشارقة مع ليون سيتي، في نهائي «دوري أبطال آسيا 2»، يقترب الفريق السنغافوري من لقب الدوري المحلي، وبعد الفوز الأخير 3-1 على يونج ليونز، ضمن «الجولة 20»، رفع ليون رصيده إلى 68 نقطة، وأصبح بحاجة إلى فوزين من مبارياته الأربع المتبقية لضمان اللقب.

وفي مباراته الخمسين ضمن موسم شاق في جميع المسابقات، اختار المدرب ألكسندر رانكوفيتش سياسة «المداورة»، حيث أجرى 4 تغييرات على التشكيلة، ورغم ذلك لم يُظهر الفريق أي تراجع في مستواه، ويتصدر ليون الملقب بـ«البحارة» ترتيب الدوري بفارق 11 نقطة عن بي جي تامبينز روفرز.

وشدّد إزوان حارس الفريق على أهمية الحفاظ على التركيز وقال: «لدينا العديد من اللاعبين ذوي الخبرة، والجميع يعرف المطلوب في هذه المرحلة من الموسم، ونتعامل مع كل مباراة على حدة، وتركيزنا الآن على المباراة القادمة مع جيلانج، ونبذل قصارى جهدنا لحصد النقاط الثلاث».

وقال رانكو مدرب ليون سيتي: «دائماً ما تكون المباريات الأخيرة من الموسم هي الأصعب، والمنافس قدم مباراة كبيرة، لكن لاعبي فريقي أظهروا مرونة كبيرة، والأهم من ذلك أننا حصلنا على النقاط الثلاث».

ويلعب ليون سيتي يوم الأحد مع إيجلز، قبل أن يلاقي تانجونج باجار يونايتد 10 مايو، وبعدها ربما يُتوج باللقب، ثم يواجه الشارقة في نهائي آسيا 2 يوم 18مايو.