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الرياضة

60 ألف ورقة نقدية مزيفة.. جماهير بلد الوليد تحتج ضد رونالدو!

60 ألف ورقة نقدية مزيفة.. جماهير بلد الوليد تحتج ضد رونالدو!
1 مايو 2025 13:08

 
معتز الشامي (أبوظبي)

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يواجه النجم البرازيلي الشهير رونالدو نازاريو، مالك نادي بلد الوليد الإسباني، موقفاً صعباً مع جماهير الفريق، حيث يرغب رونالدو، الملقب بـ«الظاهرة» في بيع النادي، وأشارت تقارير سابقة إلى اقترابه من اتفاق مع مستثمر مصري لبيع ملكية بلد الوليد مقابل 50 مليون يورو، ويواجه رونالدو حالياً انتقادات لاذعة من الجماهير، بعد تأكيد هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الثانية، وتراجعه إلى قاع الترتيب.
ويقوم المشجعون، الأحد المقبل، خلال مباراة برشلونة، برمي أوراق نقدية مزورة تحمل صورته، احتجاجاً على رئيسهم، وأعلنت مجموعة مشجعي الفريق «فوندو نورتي 1928» عن «مبادرتها الاحتجاجية الأولى»، خلال المباراة المقبلة على أرض الفريق أمام برشلونة، والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل.
وصرح المشجعون في رسالة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي: «إذا أراد رونالدو البيع، يحصل على المال»، وتعبيراً عن احتجاجهم، يعتزمون إغراق الملعب بـ 60 ألف ورقة نقدية مزيفة من فئة 500 يورو تحمل صورة رونالدو ورسالة: «اخرج وبع»!، ووفقاً لإذاعة «كادينا سير» الإسبانية، توصل رونالدو بالفعل إلى اتفاق لبيع بلد الوليد، لكن التفاصيل تبقى سرية حتى أوائل مايو.

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