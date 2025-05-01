أيوسو يقود فريق الإمارات في «طواف إيطاليا»



مراد المصري (أبوظبي)



أكد الدراج خوان أيوسو، جاهزيته الكاملة لقيادة فريق الإمارات «إكس آر جي» للدراجات، في طواف إيطاليا الذي ينطلق 9 مايو الجاري، وذلك مع مساعي الفريق مواصلة انطلاقته الإيجابية هذا الموسم، مع تخطي إجمالي ما بين الانتصارات، والتواجد على منصات التتويج حاجز الخمسين مناسبة، شهدت حصد ألقاباً عديدة أبرزها طواف الإمارات.

ويرى الإسباني أيوسو، في اللقاء الإعلامي الذي أقيم عبر الفيديو، أنه في كامل التركيز والرغبة من أجل حصد النجاح مجدداً في إيطاليا، حيث كانت انطلاقته هناك قبل عدة سنوات من بوابة سباق الشباب تحت 23 سنة، الذي تفوق فيه، قبل الانضمام إلى فريق الإمارات، حيث أصبح طموحه الحالي السعي للفوز بهذا السباق الذي يعتبر من السباقات الكبرى في عالم الدراجات الهوائية.

وأشار أيوسو، إلى أن الأجواء مثالية للغاية في المعسكر التحضيري الذي أقامه فريق الإمارات، من أجل خوض المنافسات المقبلة، وقال: «المعسكر التحضيري جاء وفق أعلى الدرجات المطلوبة وبجهد مضاعف من العاملين معنا، ونتدرب بشكل مثالي من أجل دخول الطواف باستراتيجية الحفاظ على التركيز طوال أيامه، إذ إن الحسم يكون في العادة في الأيام الأخيرة من هذا السباق، ولكن في حال الابتعاد وارتكاب الأخطاء في أول أسبوعين فإنك ستكون خارج المنافسة، ما يجعل توزيع الطاقة والتركيز أمراً مطلوباً للغاية، واستراتيجية نعمل عليها».

وأوضح الدراج الذي نشأ في كتالونيا، أن أحد أسباب تميزه في طواف إيطاليا يعود إلى التشابه الكبير بين إسبانيا وإيطاليا، ما يجعله معتاد على المسارات الجبلية في هذا الطواف.

وأضاف: «أشعر أنني أكثر ثقة وخبرة بعد العمل هذه السنوات في صفوف فريق الإمارات، والحافز أكبر في كل عام، وما يتحقق هو عمل جماعي من أعضاء الفريق كافة، ونشعر بالفخر أن نمثل الإمارات في هذه المحافل العالمية، ومن الرائع أن نرى كيف أن القاعدة الجماهيرية في ازدياد، وهناك اهتمام من المجتمع لتجربة هذه الرياضة المفيدة صحياً».

من جانبه كشف ماورو جانيتي، مدير فريق الإمارات للمحترفين والرئيس التنفيذي لفريق الإمارات، أن أحد أهم أسباب النجاح مطلع الموسم الحالي الذي يحقق فيه الفريق عدداً كبيراً للغاية من الانتصارات، والصعود على منصات التتويج، إلى الشراكة مع «جي 42» المجموعة الإماراتية الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، ما جعل الفريق يستفيد من مجال الذكاء الاصطناعي في تطوير الأداء، حيث تستخدم الحلول التقنية المتطورة لتعزيز أداء الفريق داخل السباق وخارجه بالتعاون مع شركة «أنالوج» التابعة لمحفظتها، ومن خلال الاستفادة من التحليلات المتقدمة وتقنيات تعلم الآلة ومعالجة البيانات في الوقت الفعلي، تقوم «جي 42» و«أنالوج» بتزويد الفريق برؤى استراتيجية تهدف إلى تحسين التدريب وتطوير استراتيجيات السباق وتعزيز الأداء العام للدراجين.

وأشار جانيتي، أن هناك ثقة كبيرة بقدرات أيوسو لتولي قيادة الفريق في طواف إيطاليا، وأن سقف الطموح كبير للغاية لدى جميع الدراجين في الفريق الذين يملكون القدرات اللازمة للتفوق على الصعيد العالمي، وأن تنوع المواهب في صفوف الفريق يجعله قادراً على تقديم وجوه جديدة دائماً.