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الرياضة

كلباء يطارد «نقاط الأمان» أمام دبا الحصن

كلباء يطارد «نقاط الأمان» أمام دبا الحصن
1 مايو 2025 14:00

 فيصل النقبي (كلباء) 

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يخوض كلباء مباراة مهمة أمام دبا الحصن، يوم السبت، ضمن «الجولة 23» من «دوري أدنوك للمحترفين»، ويتطلع «النمور» إلى بلوغ «النقطة 28»، التي تضمن له البقاء في «المحترفين»، من دون الدخول في «الحسابات معقدة»، أو انتظار نتائج المنافسين.
ويحتل كلباء المركز العاشر، وله 25 نقطة، ويبحث عن استعادة التوازن، وسط أجواء من الحماس والانضباط في التدريبات التي يقودها الصربي فوك رازوفيتش الذي يركز على تعزيز الجانب الهجومي والصلابة الدفاعية.
في المقابل، يدخل دبا الحصن اللقاء تحت ضغط كبير، حيث يحتل «المركز 13»، وله 16 نقطة، ما يجعل المواجهة مصيرية بالنسبة له، بينما تمثل لكلباء فرصة مثالية لحسم البقاء، والابتعاد عن شبح الهبوط بصفة نهائية.

دوري أدنوك للمحترفين
كلباء
دبا الحصن
رازوفيتش
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