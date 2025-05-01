منتخب الجودو يشارك في «دوشانبي جراند سلام»



أبوظبي (الاتحاد)



اعتمد مجلس إدارة اتحاد الجودو مشاركة المنتخب الأول في بطولة دوشانبي جراند سلام الكبرى التي يستضيفها اتحاد طاجيكستان، وبإشراف الاتحاد الدولي، وتنطلق صباح الجمعة، وتستمر إلى الأحد المقبل، ويخوض البطولة ظفار كوسوف في منافسات وزن تحت 100 كجم، بدلاً من 4 لاعبين، بناءً على نصيحة الجهاز الطبي، بسبب الإصابات التي لحقت بعدد من عناصر المنتخب خلال بطولة كبار آسيا التي اختتمت في العاصمة التايلاندية بانكوك.

وقال محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس الاتحاد، إن سلامة اللاعبين في مقدمة الأولويات، حيث يعتمد الاتحاد على التقارير الطبية عقب كل بطولة، على أن يخوض المنتخب منافسات كازاخستان جراند سلام في أستانا عاصمة كازاخستان، من 9 إلى 11 مايو الحالي، بالرباعي ناجي يزبيك «وزن تحت 66 كجم»، وكريم عبد اللطيف «وزن تحت 73 كجم»، وعمر جاد «وزن تحت 81 كجم»، وسليمان إبراهيم «وزن تحت 90 كجم».

يذكر أن 27 دولة تقدمت للمشاركة في «دوشانبي جراند سلام الكبرى»، ويعتبر منتخب الإمارات الفريق العربي الوحيد الذي يشارك في البطولة، ضمن برنامج التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية «لوس أنجلوس 2028».