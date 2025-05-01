«فرسان شرطة أبوظبي» بطل «الإمارات لقفز الحواجز»

أبوظبي (الاتحاد)



أحرز فريق فرسان شرطة أبوظبي لقب كأس بطولة الإمارات لقفز الحواجز 2025، في نسخته الـ 13، بأكاديمية بوذيب للفروسية، والتي استضافت البطولة على مدى 3 أيام، وبإشراف اتحاد الفروسية وبرعاية لونجين راعي دوري الإمارات لقفز الحواجز، وبدعم ومساندة مجلس أبوظبي الرياضي.

وضم فريق «الفرسان» التابع لإدارة الدوريات الخاصة بقطاع الأمن الجنائي متسابقين تنافسوا بجدارة مع فرق من مختلف الأندية المحلية، وتُوج بكأس البطولة الفارس المقدم سلطان محمد الجنيبي مع الجواد «تنكي دو لوز»، حيث نال بلقب بطل الإمارات لعام 2025، بعد إحرازه الفوز في منافسة المستوى الأول لفرسان الإمارات لقفز الحواجز، من أربع أشواط على حواجز تراوح ارتفاعها بين «140 ـ 150» سم.

وحصل على المركز الخامس مع الفرس «جبسي»، وحاز الفارس النقيب هزاع الظاهري المركز العاشر مع الجواد «الوي»، وتوّجت الفارسة الملازم أول وديمة أحمد الريسي، بلقب فرسان المستوى الثاني، بعد انفرادها بنتيجة أداء دون خطأ في منافستين مع الفرس «أوز يريس إدوين»، وحصل الفارس المساعد أول ناصر الجنيبي على المركز الرابع مع الجواد «باتون»، وحقق الفارس بخيت محمد القبيسي من أشبال شرطة أبوظبي المركز الثاني مع الفرس «كول دريم» في شوط الأشبال، وحصل الفارس محمد على الجنيبي من أشبال شرطة أبوظبي على المركز الخامس مع الفرس «دقهلية» في شوط الأشبال.

وأكدت إدارة الدوريات الخاصة حرص شرطة أبوظبي على تعزيز الشراكات المجتمعية مع المؤسسات الحكومية والخاصة، والإبقاء على جاهزية الأفراد والفرق الشرطية، وتعزيز الاستعداد والجاهزية.