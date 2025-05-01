«أبوظبي» يحصد «ثلاثية» مجلس الكريكيت



أبوظبي (الاتحاد)



سطّر فريق أبوظبي اسمه في تاريخ الكريكيت، بعد فوزه بثلاثية مجلس الإمارات للكريكيت، بعد أن أضاف لقب بطولة D50 إلى سجله المتميز الذي يتضمن لقبي D10 وD20.

وجاء الإنجاز التاريخي بعد أداء قوي تُوّج بالفوز ببطولة D50، وذلك بعد التتويج ببطولة D20 في عام 2023، وبطولة D10 في وقت سابق من هذا العام.

وبهذا الإنجاز، يصبح فريق أبوظبي الثاني في تاريخ الدولة يحقق الألقاب الثلاثة الكبرى على مستوى البطولات المحلية، التي ينظمها مجلس الإمارات للكريكيت، بعد الفجيرة الذي سبق وحصد الثلاثية عام 2024.

ووصف مات بوتشر، الرئيس التنفيذي لأبوظبي كريكيت سبورتس هب الإنجاز باللحظة الفارقة في تاريخ الرياضة بالعاصمة، قال: «حصد الثلاثية دليل على العمل الجاد والالتزام لجميع العاملين في فريق أبوظبي، وذلك لا يقتصر على حصد البطولات، بل انعكاس لمهمتنا الأساسية في تعزيز التفاعل المجتمعي من خلال الكريكيت، وإن نجاحنا يبرز المسار الحقيقي لتطوير اللاعبين، والذي يبدأ من أكاديمية زايد للكريكيت للناشئين الصغار، مروراً بالكريكيت المجتمعي، وصولاً إلى فريق أبوظبي الناجح على المستوى المحلي، نبارك لكل من أسهم في الإنجاز».

وجاء طريق فريق أبوظبي إلى الثلاثية مليئاً بالمكاسب، حيث حلّ وصيفاً في بطولة D50 لعام 2024، قبل أن يعود بقوة هذا الموسم ليحسم اللقب، إلى جانب هيمنته السابقة على بطولتي D10 وD20، كما يُعد ذلك خطوة إضافية نحو ترسيخ مكانة أبوظبي بوصفها حاضنة للمواهب الرياضية والطموح في مجال الكريكيت.

وأعرب روان بولمان المدير الفني لفريق أبوظبي، عن فخره باللاعبين وروحهم القتالية، وقال: «لم يتحقق الإنجاز مصادفة، بل ثمرة سنوات من التخطيط ورعاية اللاعبين الشباب، وبناء ثقافة الفوز، وفخورون بتمثيل العاصمة ومنذ سنوات قليلة كان فريق أبوظبي ضمن المراتب الأخيرة، وكافح من أجل كل نقطة، لكي يصنع اسماً لنفسه في ساحة الكريكيت، وتخطينا كل عقبة واجهتنا، وتحلينا بروح جماعية، والصبر والإصرار في الملعب».