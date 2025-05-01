«ديربيات نارية» تفتتح «الدورة المجمعة» في «سوبر الطائرة»



معتصم عبدالله (أبوظبي)



تتصدّر مواجهات «الديربي» أجواء الجولة الأولى، من الدورة المجمعة لكأس السوبر للكرة الطائرة لفئة الرجال لموسم 2024-2025، والتي تنطلق الجمعة، على صالة نادي بني ياس، بمباراتين قويتين، تجمع الأولى بني ياس والجزيرة في الساعة الخامسة مساءً، تليها مواجهة النصر وشباب الأهلي في الساعة السابعة والنصف مساءً.

وتتواصل المنافسة في الدورة المجمعة، بمباراتي بني ياس وشباب الأهلي، والنصر والجزيرة، مساء السبت، قبل أن تُختتم الأحد بمباراتي شباب الأهلي مع الجزيرة، وبني ياس أمام النصر، ويتوّج الفريق صاحب المركز الأول في الترتيب النهائي للدورة المجمعة بلقب كأس السوبر.

وكانت فرق النصر، وبني ياس، والجزيرة، وشباب الأهلي «حامل اللقب»، تأهلت إلى المرحلة الثانية، بعد انتصاراتها في الدور التمهيدي، حيث فاز النصر على جاره الوصل 3-0، وتغلب بني ياس على العين بالنتيجة ذاتها، وكسب الجزيرة منافسه عجمان 3-0، فيما تفوّق شباب الأهلي على حتا 3-1.

وظهر بني ياس بصورة متميزة في المرحلة الأولى، مواصلاً سعيه لحصد ثالث ألقابه هذا الموسم، بعد تتويجه بـ «ثنائية» الدوري وكأس الاتحاد، فيما لفت النصر الأنظار تحت قيادة مدربه العائد، الجزائري مراد سنون، الذي تولى المهمة مؤخراً خلفاً للتونسي زياد لرقش، بعد خسارة نهائي الدوري.

ويُعد مراد سنون أحد أبرز الأسماء في تاريخ النادي، إذ يعود إلى تدريب «العميد» بعد 15 عاماً، قاد خلالها الفريق سابقاً من 2005 إلى 2011، محققاً 8 ألقاب، منها 3 في الدوري، و3 في كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بالإضافة إلى لقبي السوبر وكأس الاتحاد.

وواصل المدرب المخضرم مسيرته الناجحة في الكرة الإماراتية مع العين «لقب الدوري 2011»، وبني ياس «ثلاثية موسم 2023-2024»، إلى جانب تجاربه مع منتخبي الإمارات والجزائر، وناديي الصفاقسي التونسي والريان القطري.

وتُعد النسخة الحالية هي العاشرة لكأس السوبر، والتي اقتصرت ألقابها حتى الآن على أربعة أندية فقط: الشباب «3 ألقاب»، بني ياس «لقبان»، شباب الأهلي «لقبان»، النصر «(لقبان»، وكان شباب الأهلي تُوّج بلقب النسخة الماضية «2023-2024» على حساب النصر 3-0، ليكمل «الفرسان» ثلاثية تاريخية شملت أيضاً كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، وكأس الإمارات، فيما فرض بني ياس هيمنته هذا الموسم «2024-2025» بثنائية الدوري وكأس الاتحاد.