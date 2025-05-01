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الرياضة

«كاراتيه كومبات».. صراع الوزن الثقيل في «ذا أجندة»

«كاراتيه كومبات».. صراع الوزن الثقيل في «ذا أجندة»
1 مايو 2025 16:30

 
دبي (الاتحاد)

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تستعد دبي لاستضافة نزالات «كاراتيه كومبات 54»، التي تُعد الأقوى في تاريخ السلسلة العالمية من هذه البطولة العالمية مساء الغد على مسرح «ذا أجندة» في مدينة دبي للإعلام، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وتشهد نسخة هذا العام نزالاً تاريخياً على بطولة العالم للوزن الثقيل، إلى جانب مجموعة من المواجهات المرتقبة التي تجمع نخبة من المقاتلين العالميين، بعضهم يدخل الحلبة بسجل خالٍ من الهزائم.
ويتصدر الأمسية المواجهة مرتقبة بين البطل الحالي لوزن الخفيف الثقيل، سام ألفي – أحد أبرز المقاتلين المخضرمين في عالم الفنون القتالية المختلطة والمعرف بقوته في الضربات القاضية، وغريمه تايرون سبونج، النجم المتوَّج في رياضات الكيك بوكسينج والملاكمة وMMA، في صراعٍ حاسم على لقب العالم في الوزن الثقيل في الكاراتيه كومبات.
وفي نزال مشوق لا يقل أهمية، يدخل محمد موكاييف – أحد أبرز المواهب الصاعدة في عالم القتال، بسجل مثالي يبلغ 14 انتصاراً دون هزيمة – أولى تجاربه في «كاراتيه كومبات»، حيث يواجه بولات زمانبيكوف، صاحب الخبرة الكبيرة ونسبة إنهاء مرتفعة تصل إلى 88%. ويمثل هذا النزال محطة انطلاقة جديدة لموكاييف في فئة وزن الديك ومن المتوقع أن يكون هذا النزال حماسياً وحاسماً. 

الكاراتيه
مجلس دبي الرياضي
الفعاليات الرياضية
الفنون القتالية
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