البرازيل «خيار متاح» أمام أنشيلوتي



مدريد (د ب أ)



ذكر تقارير إعلامية أن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مازال بإمكانه تدريب المنتخب البرازيلي لكرة القدم، رغم ما تردد بأن الصفقة انهارت في وقت سابق هذا الأسبوع. وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن أنشيلوتي لم يرفض عرض البرازيل بشكل نهائي، ولكنه أوضح أنه بحاجة لتحديد ما إذا كان سيرحل عن «الريال» بعد نهاية الموسم الحالي أم لا، رغم أن عقده يمتد حتى 2026 .

ومن المرجح عدم استمرار أنشيلوتي مع «الريال»، ويعد تشابي ألونسو، مدرب باير ليفركوزن، هو الخليفة المحتمل له.

وودع ريال مدريد دوري أبطال أوروبا، وخسر نهائي كأس ملك إسبانيا أمام برشلونة، ومازال بإمكانه التتويج بلقب الدوري الإسباني، ولكنه يتأخر عن برشلونة بفارق أربع نقاك. كما أن هناك بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في يونيو ويوليو المقبلين.

وذكرت تقارير أن المنتخب البرازيل، الذي أنهى ارتباطه بالمدرب دوريفال جونيور في مارس الماضي، يفضل البدء مع أنشيلوتي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم التي تقام في يونيو المقبل.

وذكرت صحيفة ماركا أن فترة أنشيلوتي مع ريال مدريد تنتهي إذا فاز بلقب الدوري الإسباني، وأنه لم يطالب بأي تعويض مالي من النادي، كما أكدت الصحيفة أنه لا توجد أي خلافات بينه وبين رئيس النادي، فلورينتينو بيريز.