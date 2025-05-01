الخميس 1 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الجزيرة يعلن اتفاقية شراكة مع «ألفا ظبي»

الجزيرة يعلن اتفاقية شراكة مع «ألفا ظبي»
1 مايو 2025 16:45

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد : نهنئ أنفسنا ورئيسنا وشعبنا بأن بلادنا أصبحت وجهة للعالم
مجلس إدارة نادي غنتوت يباشر مهامه برؤية جديدة إلى الريادة والتميز

أعلن نادي الجزيرة عن توقيع اتفاقية شراكة مع شركة «ألفا ظبي القابضة ش.م.ع»، لتصبح بموجبها شريكاً رسمياً للنادي إلى نهاية موسم 2027- 2028.
ووفقاً لاتفاقية الشراكة، يظهر شعار شركة «ألفا ظبي» على الجانب الخلفي الأعلى من قمصان فريق كرة القدم الأول بالنادي، كما تظهر العلامة التجارية للشركة في الأصول التسويقية الخاصة بنادي الجزيرة في ملعب محمد بن زايد.
وقال جمال سعيد النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة نادي الجزيرة،: «سعادتنا كبيرة بالإعلان عن انضمام «ألفا ظبي القابضة» لشركاء نادي الجزيرة، لأن الإتفاقية مع هذه الشركة العملاقة تؤكد أن النادي يسير في الطريق الصحيح، وتعزز من مكانته خياراً جاذباً لأكبر المؤسسات والشركات الوطنية والعالمية، ونتقاسم الكثير من الصفات المشتركة مع «ألفا ظبي القابضة»، مثل السعي الدائم لتحقيق تأثير إيجابي في المجتمعات التي نعمل فيها، والعمل المستمر لتقديم أفضل الخدمات للعملاء والمشجعين، والإلتزام المطلق بمواصلة تطوير وتحديث أساليب العمل والأداء وصولاً إلى أعلى النتائج على كافة المستويات، وهذا ما يجعلنا نتفائل بشراكة ناجحة ومزدهرة بين نادي الجزيرة وألفا ظبي القابضة».
ومن جانبه، قال المهندس حمد العامري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ألفا ظبي القابضة: «تمثل اتفاقية الشراكة مع الجزيرة خطوة استراتيجية تعكس رؤيتنا الرامية إلى ترسيخ قيم العمل الجماعي والتميّز والطموح، وتندرج ضمن التزامنا المستمر بدعم المبادرات الرياضية والثقافية المؤثرة في المجتمع، والإسهام في تطوير الكفاءات والمواهب المحلية، ونثق بأن هذه الشراكة مع نادٍ عريق يتمتع بتاريخ مشرف وتطلعات واعدة، تفتح مجالات تعاون مثمرة، وتُعزز من فرص تحقيق إنجازات نوعية داخل الملعب وخارجه، ونتطلع إلى موسم يتسم بالنجاح والتقدم المشترك».

الإمارات
أبوظبي
نادي الجزيرة
شركة ألفا ظبي القابضة
آخر الأخبار
«راكز» تبحث فرص التعاون مع المستثمرين بالصين
اقتصاد
«راكز» تبحث فرص التعاون مع المستثمرين بالصين
اليوم 16:53
محمد بن راشد : نهنئ أنفسنا ورئيسنا وشعبنا بأن بلادنا أصبحت وجهة للعالم
علوم الدار
محمد بن راشد : نهنئ أنفسنا ورئيسنا وشعبنا بأن بلادنا أصبحت وجهة للعالم
اليوم 16:51
.
اقتصاد
مساهمو «مير» يقرّون توزيع أرباح نقديّة بقيمة 135 مليون درهم
اليوم 16:49
مجلس إدارة نادي غنتوت يباشر مهامه برؤية جديدة إلى الريادة والتميز
الرياضة
مجلس إدارة نادي غنتوت يباشر مهامه برؤية جديدة إلى الريادة والتميز
اليوم 16:48
«أدنوك» تبحث سبُل تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع «أو إم في»
اقتصاد
«أدنوك» تبحث سبُل تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع «أو إم في»
اليوم 16:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©