بطولة الإمارات لقفز الحواجز «مسك الختام» لموسم متميز



أبوظبي (الاتحاد)



أختتم موسم قفز الحواجز، على ميدان صالة سلطان بن زايد الكبرى، في أكاديمية بوذيب للفروسية، بمنافسات وألقاب الفئات لفرسان الإمارات في بطولة الإمارات لقفز الحواجز 2025، مسك الختام لموسم متميّز التنظيم والنتائج.

واشتمل موسم القفز على عدد كبير من البطولات من جميع التصنيفات الدولية في رياضة القفز، واجتذبت عدداً كبيراً من خيرة الفرسان أداءً على ميادين القفز حول العالم، وجولات أسبوعية ضمن دوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز في نسخته الـ13، وبلغت جملة الجوائز التي نالها الفائزون وأصحاب المراكز المتقدمة في المنافسات المحلية والبطولات الدولية، أكثر من 29 مليون درهم.

وأثنى سلطان محمد خليفة اليحيائي، رئيس المجموعة الإقليمية السابعة، رئيس لجنة قفز الحواجز باتحاد الفروسية، مدير عام نادي الشارقة للفروسية، على مستوى المنافسات التي تضمنتها بطولة الإمارات لقفز الحواجز، ومدى حرص مشاركة فرسان الإمارات فيها، والنتائج التي حققها الفرسان والفارسات من مختلف أندية الفروسية بالدولة.

وقال إنها البطولة التي يسعى الجميع لتقديم الأداء المشرف فيها والفوز بألقابها، كونها تحمل اسماً عزيزاً، وفي ذات الوقت تمثل مسك الختام لموسم متميّز التنظيم والمشاركة في عدد من أرفع البطولات الدولية، والمنافسات المحلية لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز متقدمة المستوى، وتقام فعالياتها على أكثر من ميدان داخلي وخارجي، وهو من أهم ما يبحث عنه فرسان القفز، وتتميّز به أندية الفروسية في الإمارات.

وأشار إلى أن بطولة الإمارات تظهر إلى حد بعيد مستوى الأداء الذي بلغه فرسان الإمارات من جميع الفئات وقدرات الخيول التي يشاركون معها، وجاءت هذا العام بعد 4 لقاءات تأهيلية محسوبة النقاط لتنشيط جاهزية الاستعداد للمشاركة في بطولة الإمارات التي ينظمها اتحاد الفروسية والسباق، برعاية لونجين، راعية دوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز في موسمه الـ13، وبدعم ومساندة مجلس أبوظبي الرياضي، وبلغ مجموع جوائزها مليون درهم للمرة الأولى، بالإضافة إلى مليوني درهم جوائز المنافسات التأهيلية، بقيمة نصف مليون درهم لكل واحدة منها، وبذلك يكون قد بلغ مجموع الجوائز المالية أكثر من 29 مليون درهم، على جميع البطولات المحلية والدولية التي أقيمت بالإمارات خلال الموسم، ومن هنا نجدد الشكر لاتحاد الفروسية والسباق على دعمه للبطولات الدولية والمحلية، كما نشكر شركة لونجين، الراعي الرئيس وشريك النجاح في هذه البطولات.

وكشف اليحيائي عن قيام منافسات قفز الحواجز في الميادين المغطاة مكيفة الهواء خلال فصل الصيف، في ميدان الصالة المغطاة بمركز الشارقة للفروسية، وصالة أكاديمية بوذيب للفروسية، وسيتولى اتحاد الإمارات للفروسية إعداد برنامجها في الأيام المقبلة، والإشراف على تنظيمها ولجانها الفنية وجوائزها، وسيبلغ ارتفاع حواجزها 130 سم، بدلاً عن 120 سم في مواسم المنافسات الصيفية السابقة.