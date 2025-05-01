«جود شير» تحمل طموحات «جودلفين» في «أوكس كنتاكي»



عصام السيد (أبوظبي)



تسعى مهرة جودلفين «جود شير»، المرشحة الأولى بنسبة «5 إلى 4» للفوز بسباق «النسخة 151» لسباق «أوكس كنتاكي» للفئة الأولى، وجوائزه 1.5 مليون دولار، والذي يقام الجمعة بمضمار تشرشل داونز في مدينة لويزفيل بولاية كنتاكي.

وبعد حصوله على أول فوز له في كنتاكي أوكس العام قبل الماضي عبر «بريتي مسشيفاس»، يتطلع «جودلفين» إلى تكرار ذلك في عام 2025 مع المهرة «جود شير» ابنة «مداليا دورو» التي استعدت لسباق أوكس كنتاكي لهذا العام، بفوز بسباق ريتشيل ألكسندرا ستيكس للفئة الثانية، وفير جراوندس أوكس للفئة الثانية، في أول مشاركتين لها هذا الموسم.

وحققت «جود شير» 3 انتصارات في شيرشل داونز، خلال موسمها الأول، وبعد فوزها في سباق سماح بفارق 17 طولاً، عادت المهرة التي يدربها براد كوكس، لتفوز بسهولة في راجز تو ريتشيس ستيكس، ثم قدمت عرضاً قوياً في جولدن رود ستيكس للفئة الثانية.

وتحمل «جود شير» غير المهزومة، طموحات «جودلفين»، عندما تواجه 14 مهرة عمر ثلاث سنوات، في السباق البالغ طوله 1600 متر، وأبرز المتحديات «لا كارا»، و«كوايت سايد»، و«تيك شارج ماي ليدي».

وأعلنت قناة ياس عن تقديم تغطية حصرية لانطلاقة الجولة الأولى من التاج الثلاثي الأميركي لسباقات الخيل، التي تشمل سباقي «كنتاكي أوكس» للمهرات فقط في سن ثلاث سنوات، و«كنتاكي ديربي» المفتوح للذكور والإناث، وهما اثنان من أعرق وأهم سباقات الخيل على مستوى العالم.