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الرياضة

600 لاعب في آسيوية العين الفردية للشطرنج

600 لاعب في آسيوية العين الفردية للشطرنج
1 مايو 2025 19:54

مراد المصري (أبوظبي)

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أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة آسيا الفردية للشطرنج للرجال والسيدات - للماسترز عن استضافة مدينة العين للبطولة من 6 إلى 16 مايو الجاري، في منتجع دانات العين، بمشاركة أكثر من 600 لاعب ولاعبة يمثلون 38 دولة، والمؤهلة إلى كأس العالم بـ10 مقاعد للرجال، ومقعدين للسيدات.
وتقام البطولة تحت رعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، وبتنظيم مشترك بين اتحاد الشطرنج ونادي العين للشطرنج، وإشراف الاتحادين الدولي والآسيوي.
وعقدت اللجنة المنظمة مؤتمراً صحفياً في فندق شيراتون أبوظبي، بحضور الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، رئيس نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، وهشام الطاهر، الأمين العام للاتحاد الآسيوي للشطرنج، ومهدي عبد الرحيم، المدير التنفيذي لاتحاد الشطرنج، وسهيل العريفي، مدير تنفيذي قطاع التطوير الرياضي في مجلس أبوظبي الرياضي، للإعلان عن تفاصيل الحدث.
وأكد الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، أن تنظيم البطولة في مدينة العين يعكس مكانة الإمارات مركزاً ريادياً للرياضات الذهنية، ويجسّد رؤية القيادة في دعم الأنشطة الفكرية والرياضية ذات الطابع الدولي.
وأضاف: «حرصنا في نادي العين على أن تكون البطولة نموذجاً في التنظيم بالتعاون مع اتحاد الشطرنج، كما إنها تأتي بمناسبة احتفال النادي بمرور 25 عاماً على تأسيسه ما يجعل الحدث استثنائياً بكل المقاييس».
وأوضح هشام الطاهر أن البطولة تشهد رقماً قياسياً بمشاركة 284 لاعباً ولاعبة في منافسات بطولة الكلاسيك، مقارنة بالنسخة الماضية الماضية التي أقيمت في الهند بمشاركة 142 لاعباً ولاعبة فقط، كما أن بطولة الرجال تضم 178 لاعباً، بزيادة 93% عن الرقم السابق، وكذلك بطولة السيدات، إذ سجلت مشاركة 106 لاعبة بزيادة 85.6%.
وأوضح أنه بالنسبة للمشاركة الإماراتية، تضم 8 لاعبين، يتصدرهم الأستاذ الدولي سالم عبد الرحمن وروضة السركال، لافتاً إلى أن جوائز البطولة تبلغ 300 ألف درهم.
وتقام المنافسات من 9 جولات كلاسيكية وبطولة للشطرنج الخاطف، فيما يعد الحد الأدنى لمشاركة الرجال تصنيف 2000 نقطة، وللسيدات 1800 نقطة.
ويتم استخدام تقنية الفار في البطولة للمرة الأولى، وذلك لضمان العدالة في الحالات الجدلية.

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