وفاة مشجع منتخب إسبانيا



مدريد (أ ف ب)



توفي المشجع الأشهر للمنتخب الإسباني لكرة القدم، مانويل كاسيريس أرتيسيرو «مانولو»، عن 76 عاماً وفق ما أعلن «لا روخا».

وقال المنتخب الإسباني في بيان على موقعه الرسمي مرفقاً إياه بصورة لـ«مانولو» مع طبله الشهير «توفي أحد أشد مشجعينا إخلاصاً، من كان دائماً معنا في السراء والضراء، نعرف أنك ستظل تُسعد قلوبنا، ارقد بسلام يا مانولو، خالص تعازينا لعائلته وأصدقائه».

بدأ «مانولو» مساندته للمنتخب الإسباني منذ مونديال 1982 الذي استضافته إسبانيا، وكان شاهداً على تتويجها العالمي الأول عام 2010 في جنوب أفريقيا، فيما كان آخر حضور له في المدرجات أمام هولندا في 23 مارس الماضي خلال فوز «لا روخا» بركلات الترجيح 5-4 «3-3 بعد الوقت الأصلي» في الدور ربع النهائي لدوري كأس الأمم الأوروبية.