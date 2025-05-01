موعد جديد للظهور الأخير لبروين في ملعب «الاتحاد»



لندن (د ب أ)



تم تأكيد موعد جديد لمباراة مانشستر سيتي أمام ضيفه بورنموث ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، والتي تشهد أيضاً الوداع الأخير للنجم البلجيكي كيفين دي بروين في ملعب «الاتحاد»، والمباراة التي كانت مقررة في الأصل 18 مايو الجاري، تم تأجيلها لمدة 48 ساعة، وذلك نظراً لمشاركة «السيتي» في نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي ضد كريستال بالاس في 17 من الشهر نفسه.

وستكون هذه المباراة، إلى جانب كونها الأخيرة على ملعب مانشستر سيتي في موسم 2024-2025 بالدوري الإنجليزي، فإنها بمثابة فرصة لتوديع أسطورة النادي كيفين دي بروين، الذي يستعد للرحيل عن صفوف الفريق هذا الصيف بعد 10 سنوات من العطاء الاستثنائي.

من المتوقع أن تكون مواجهة بورنموث، التي تأتي ضمن منافسات المرحلة الـ37 «قبل الأخيرة» للمسابقة العريقة، مناسبة عاطفية مميزة، تتيح لجماهير السيتي، وكذلك اللاعبين والجهاز الفني، التعبير عن امتنانهم وتقديرهم لكل ما قدمه «الملك كيفين»، منذ انضمامه للنادي في صيف عام 2015 .

وذكر الموقع الإلكتروني الرسمي لمانشستر سيتي، أن اللقاء سيشهد تقديماً خاصاً لدي بروين بعد المباراة، يتحدث خلاله اللاعب إلى الجماهير في ملعب الاتحاد، ليودعهم للمرة الأخيرة.

حتى الآن، خاض دي بروين 417 مباراة بقميص مانشستر سيتي في مختلف المسابقات، أحرز خلالها 107 أهداف، ليصبح أول لاعب وسط في تاريخ النادي يصل إلى 100 هدف منذ كولين بيل.

ويحمل دي بروين في جعبته 19 لقباً كبيراً مع مانشستر سيتي، تشمل ستة ألقاب في الدوري الإنجليزي، لقبين في كأس الاتحاد، خمسة ألقاب في كأس الرابطة، لقب دوري أبطال أوروبا، كأس العالم للأندية، كأس السوبر الأوروبي، وثلاثة ألقاب في الدرع الخيرية.

ومن المقرر أن يعلن مانشستر سيتي عن تفاصيل دقيقة للاحتفالية الخاصة بوداعية «الملك كيفين» مع اقتراب موعد المباراة.