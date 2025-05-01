جوف تحطم قلب شفيونتيك في مدريد!



مدريد (أ ف ب)



وصل مشوار البولندية إيجا شفيونتيك المصنفة الثانية عالمياً وحاملة اللقب إلى نهايته في دورة مدريد للألف نقطة في التنس، بخسارتها القاسية أمام الأميركية كوكو جوف الرابعة 1-6 و1-6 ضمن الدور نصف النهائي.

وقبل أقل من ثلاثة أسابيع على انطلاق بطولة فرنسا المفتوحة التي توجت بلقبها في المواسم الثلاثة الأخيرة وأربع مرات في آخر خمسة أعوام، لم تستطع البولندية إظهار أي بعد تنافسي أمام النجمة الأميركية الشابة التي احتاجت لساعة تقريباً فقط من أجل حسم المواجهة.

منحت شفيونتيك التي بلغت النهائي في النسختين الأخيرتين في مدريد، نقاطاً سهلة إلى جوف التي ظهرت أيضاً في أفضل حالاتها من خلال سبعة إرسالات ساحقة.

ويعتبر انتصار جوف الأول لها على البولندية من أصل ست مواجهات على الملاعب الترابية، لتبلغ أول نهائي لها على هذه الأرضية، وتقترب خطوة إضافية من لقبها العاشر في مسيرتها.

وقالت جوف بعد المباراة «انتابني شعور رائع هنا على الملعب، كان الأمر مختلفاً تماماً عن مباراتي الأولى على هذا الملعب في الدور الأول، وأشعر بتحسن في كل مرة».

وتابعت «أعتقد أن الملاعب الترابية من أفضل الأرضيات التي ألعب عليها، لذا شعرتُ أنه طالما أنني استطعت التغلب عليها على الملاعب الصلبة، فإنني قادرة على التغلب عليها هنا».

ونجحت جوف (21 عاماً) في كسر إرسال شفيونتيك ثلاث مرات في المجموعة الأولى، لتحسمها بسهولة كبيرة.

وواصلت جوف في الثانية من حيث انتهت في الأولى، فكانت دقة ضرباتها ونسبة نجاحها المرتفعة مصدر إحباط لشفيونتيك التي بدت مستسلمة أمام إصرار اللاعبة الأميركية على حسم المجموعة فاللقاء.

ولدى الرجال ضمن منافسات الدور ربع النهائي لدورة ماسترز الألف نقطة، أطاح النرويجي كاسبر رود المصنف 15 عالمياً الروسي دانييل مدفيديف العاشر، عندما تغلب عليه 6-3 و7-5 وبلغ نصف النهائي.

وفرض رود الرابع عشر في الدورة سيطرته المطلقة على المجموعة الأولى وكسر إرسال مدفيديف التاسع في الشوط الرابع وتقدم 3-1 قبل أن ينهيها في مصلحته 6-3 في 49 دقيقة.

وفرض التعادل نفسه في المجموعة الثانية حتى الشوط العاشر (5-5)، قبل أن ينجح النرويجي في كسر إرسال الروسي والتقدم 6-5 ثم ينهيها في مصلحته 7-5 في 50 دقيقة.

وهو الفوز الأول لرود على مدفيديف في أربع مواجهات بينهما حتى الآن، علماً أن المباراة الأخيرة بينهما كانت في عام 2021 وتحديداً في نصف نهائي بطولة «أيه تي بي» الختامية عندما فاز الروسي 6-4 و6-2.

ورفع رود البالغ من العمر 26 عاماً غلته من الانتصارات على الملاعب الترابية إلى 123 فوزاً مقابل 35 خسارة منذ عام 2020.

ويلتقي رود في دور الأربعة مع الارجنتيني فرانسيسكو سيروندولو الحادي والعشرين الفائز على التشيكي ياكوب منشيك الثالث والعشرين بعد مباراة شاقة 3-6 و7-6 (5/7) و6-2.

وكان سيروندولو أقصى الألماني ألكسندر زفيريف الثاني عالمياً من ثمن النهائي.