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الرياضة

كوندي يُصيب برشلونة بـ«الصدمة»!

كوندي يُصيب برشلونة بـ«الصدمة»!
1 مايو 2025 20:27

 
برشلونة (أ ب)


تعرض الفرنسي جوليس كوندي، مدافع برشلونة الإسباني، لإصابة في عضلة الفخذ الخلفية اليسرى في مواجهة إنتر ميلان الإيطالي، في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أووربا لكرة القدم، وبات من المرجح غيابه عن مباراة الإياب الأسبوع المقبل، ويعد ذلك صدمة لـ «البارسا»، نظراً لأهمية اللاعب في التشكيلة. 

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وأعلن برشلونة، عن إصابة كوندي من دون تحديد إطار زمني لعودته.
وأضاف النادي الكاتالوني الفائز بدوري الأبطال خمس مرات في بيان له عبر موقعه الرسمي: «تطور حالة اللاعب سيحدد موعد عودته للفريق».
وتستغرق إصابات العضلة الخلفية نحو أسبوعين من أجل الشفاء، وفي بعض الأحيان يسبب ذلك ألماً خلف الركبة.
وسيواجه برشلونة منافسه إنتر ميلان يوم الثلاثاء المقبل «انتهت مباراة الذهاب في إسبانيا 3-3»، كما أنه ينافس أيضاً على لقب الدوري الإسباني حيث سيخوض مباراة حاسمة أمام ريال مدريد يوم 11 مايو المقبل.

الدوري الإسباني
الليجا
برشلونة
ريال مدريد
دوري أبطال أوروبا
إنتر ميلان
كوندي
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