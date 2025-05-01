شباب الأهلي يحتاج «نقطة».. بني ياس يتألق أمام الشارقة بـ «ثنائية»



علي معالي (الشارقة)



فاز بني ياس على الشارقة 2-1 في المباراة «المؤجلة» من «الجولة 20»، ليرفع «السماوي» رصيده إلى «25 نقطة»، متساوياً مع كلباء في المركز العاشر، ويملك «الملك» 45 نقطة في المركز الثاني، وبهذه النتيجة، يحتاج شباب الأهلي «المتصدر» إلى «نقطة» في مباراته الأربع المتبقية، لحسم تتويجه باللقب التاسع.

لعب بني ياس بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 14، بعد خروج فواز عوانة بالبطاقة الحمراء، وسجل لبني ياس، سامويل سوزا، ويوسف نيكتيه في الدقيقتين 34 و38، فيما أحرز للشارقة، كايو لوكاس في الدقيقة 69.

نجح «السماوي» في إنهاء الشوط متقدماً بهدفين، رغم النقص العددي، قبل أن يكتمل ربع الساعة الأول، إلا أن الفريق لعب بروح قتالية عالية، وأجاد التمركز الجيد وتنفيذ خطة المدرب بكفاءة ومهارة، وحافظ على توازنه في الملعب، وأحرز هدفين سريعين خلال 3 دقائق، الأول عن طريق سامويل سوزا في الدقيقة 35، والثاني بتوقيع يوسف نيكتيه في الدقيقة 38.

وفي الشوط الثاني ضغط الشارقة بحثاً عن العودة إلى المباراة، وكاد بني ياس أن يضيف الهدف الثالث من هجمة مسرعة أنقذها عادل الحوسني حارس الشارقة الذي قلص الفارق بهدف كايو لوكاس في الدقيقة 69، وشهدت الدقائق المتبقية كفاحاً من بني ياس الذي عاد من الشارقة بثلاث نقاط مستحقة.