ريال بيتيس.. «الفوز المثير» أمام فيورنتينا

إشبيلية (رويترز)



اقترب ريال بيتيس من التأهل إلى نهائي دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم، بفوزه المثير 2-1 على فيورنتينا في مباراة الذهاب المثيرة في الدور قبل النهائي، بفضل هدفي عبد الصمد الزلزولي وأنتوني.

وتقدم ريال بيتيس بعد مرور ست دقائق، عندما مرر سيدريك باكامبو الكرة، وهو بمحاذاة خط المرمى إلى الزلزولي، الذي سدد كرة قوية ارتطمت بالعارضة لينطلق محتفلاً قبل أن يرى الكرة ترتد إلى الأسفل، ومنها إلى خارج منطقة الجزاء.

وأشار الحكم مايكل أوليفر في البداية إلى استمرار اللعب، لكن فحصاً موجزاً لتقنية حكم الفيديو المساعد أكد أن الكرة عبرت خط المرمى وأن الهدف صحيح.

وسنحت أول فرصة حقيقية لفيورنتينا، بعد مرور 20 دقيقة، عندما أرسل رولاندو ماندراجورا تمريرة عرضية من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار المرمى بقليل، وكان من الواضح إحباطه من إهدار الفرصة.

وفي اللحظات التي سبقت نهاية الشوط الأول، حصل مارك بارترا على فرصة ذهبية لمضاعفة تقدم بيتيس، عندما سقطت ركلة ركنية عند قدميه، لكنه سدد فوق العارضة.

وبعد الاستراحة مباشرة، أنقذ ديفيد دي خيا حارس فيورنتينا فرصة خطيرة بيد واحدة من ضربة رأس من بارترا، ليمنع بيتيس من مضاعفة تقدمه.

لكن الضيوف كانوا عاجزين في الدقيقة 64، عندما استغل أنتوني كرة مرتدة، وسدد بقوة من خارج منطقة الجزاء في الزاوية البعيدة ليضاعف تقدم بيتيس.

وفي سعيه لبلوغ نهائي دوري المؤتمر للمرة الثالثة على التوالي، نجح فيورنتينا في الرد في الدقيقة 73، عندما سدد لوكا رانييري كرة قوية من داخل منطقة الجزاء ليقلص الفارق.

ويستضيف فيورنتينا منافسه ريال بيتيس في مباراة الإياب الخميس المقبل، من أجل الحصول على فرصة اللعب في النهائي في فروتسلاف 28 مايو الجاري ضد ديورجاردن أو تشيلسي مع فوز الفريق الإنجليزي 4-1 ذهاباً قبل مباراة الإياب في لندن.