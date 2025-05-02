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الرياضة

تشيلسي.. «طوفان الرباعية»

تشيلسي.. «طوفان الرباعية»
2 مايو 2025 08:36

 
ستوكهولم (رويترز)

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سجل جيدون سانشو ونوني مادويكي هدفين، وأضاف نيكولاس جاكسون ثنائية، ليفوز تشيلسي 4-1 على مضيفه ديورجاردن السويدي في ذهاب الدور قبل النهائي من دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم، وتغلب تشيلسي على الصعوبات التي واجهها على أرضية مغطاة بالعشب الصناعي.
وافتتح سانشو التسجيل لتشيلسي في الدقيقة 12، إذ استحوذ على الكرة خارج حدود منطقة الست ياردات ثم سدد الكرة وحاول المدافع ماركوس دانيلسون التصدي لها، لكنها سكنت الشباك ليشكل الهدف صدمة لجماهير أصحاب الأرض، وعزز مادويكي تقدم تشيلسي قبل نهاية الشوط الأول إذ تلقى تمريرة من إنزو فرنانديو وسدد الكرة في المرمى، واقترب توكماك نجوين لاعب ديورجاردن من التسجيل في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، في محاولة نادرة لأصحاب الأرض على مرمى الضيوف.
وفي ظل السيطرة على المباراة والتأهب للمواجهة المرتقبة يوم الأحد أمام ليفربول في الدوري الممتاز، أجرى المدرب إنزو ماريسكا أربعة تغييرات في صفوف تشيلسي بين الشوطين، واستفاد البديل جاكسون من ارتباك دفاعي ليسجل الهدف الثالث لتشيلسي في الدقيقة 59.
وبعدها بدقائق قليلة، أضاف جاكسون الهدف الثاني له والرابع لتشيلسي إثر خطأ دفاعي آخر، ورد ديورجاردن بهدف سجله إيساك أوليمايهو مولويتا في الدقيقة 68.
وكاد ديورجاردن أن يقلص الفارق أكثر في الدقيقة 79 لكن أدم ستال سدد الكرة فوق العارضة.
وحقق تشيلسي الفوز برباعية ليسهل مهمته في مباراة الإياب التي يستضيفها في لندن الأسبوع المقبل، إذ وضع قدما بذلك في النهائي المقرر في بولندا في 28 مايو الجاري.
وقال جاكسون لشبكة تي.إن.تي «أداء جيد للغاية، والأهم أننا فزنا، إنها خطوة إلى الأمام، ونأمل أن نصل إلى النهائي، فزنا بالمباراة، والمدرب سعيد، ونحن سعداء».

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