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الرياضة

نوتنجهام يرفض تعزيز الآمال!

نوتنجهام يرفض تعزيز الآمال!
2 مايو 2025 08:44

نوتنجهام (رويترز) 

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أهدر نوتنجهام فورست فرصة التقدم إلى المراكز الثلاثة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وتعزيز آماله في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعدما خسر على أرضه أمام برنتفورد 2-صفر في مباراتهما بالدوري.
وسجل كيفن شاده ويوان ويسا بعد تمريرة من مسافة بعيدة من منتصف ملعب فريقهما ليضمنا فوزاً مفاجئاً لبرنتفورد خارج أرضه ليحافظ على طموحات الفريق في المنافسة على البطولات الأوروبية الموسم المقبل.
واستغل شاده تمريرة طويلة من ناثان كولينز وخطأ دفاعياً ليفتتح التسجيل في الدقيقة 44، بينما أضاف ويسا الهدف الثاني في ظروف مماثلة قبل 20 دقيقة من النهاية، حيث أنهى ركلة طويلة من حارس المرمى مارك فليكن في الشباك.
وبهذه النتيجة، حافظ نوتنجهام على المركز السادس برصيد 60 نقطة، بينما رفع برنتفورد رصيده إلى 49 نقطة، ويظل في المركز الحادي عشر، لكنه يتخلف الآن بنقطتين فقط عن فولهام صاحب المركز الثامن.
وأثبت التردد في الدفاع أنه سبب هزيمة نوتنجهام، حيث جاء الهدفان بشكل بسيط في إعدادهما، لكنهما اعتمدا على اهتزاز دفاع الفريق المضيف المتماسك عادة، والذي تم ضربه.
وربما يكون المركز الثامن في الدوري كافياً للتأهل إلى البطولات الأوروبية الموسم المقبل، ونتيجة المباراة تمنح برنتفورد، الذي يستضيف مانشستر يونايتد على أرضه يوم الأحد المقبل، آمالاً جديدة بعد فوزه في مباراتين فقط ضمن آخر سبع مباريات في الدوري.
ويتأهل نوتنجهام للمنافسة في دوري أبطال أوروبا إذا احتل أحد المراكز الخمسة الأولى في الدوري الإنجليزي، وكانت آخر مشاركة له في البطولة الأوروبية الكبرى عام 1980.

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