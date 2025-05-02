«ديربي كنتاكي» يدشن «النسخة 151» في أميركا

عصام السيد (أبوظبي)



تتجه الأنظار يوم السبت لمتابعة أحداث «النسخة 151»، من «ديربي كنتاكي» لسباق الخيول في مضمار شيرشل داونز بأميركا، وجوائزه 5 ملايين دولار، وتقوم قناة ياس بتقديم تغطية حصرية خاصة لانطلاقة الجولة الأولى من التاج الثلاثي الأميركي لسباقات الخيل.

ويحظى السباق الكلاسيكي باهتمام عالمي لافت لصناعة الخيل العالمية، حيث يعد من بين السباقات الأقدم في العالم، والأعرق في أميركا، وله تقاليده العريقة الراسخة على مدار تاريخه الطويل، ويتوقع أن يحظى السباق بحضور جماهيري يتجاوز 150 ألفاً.

ويعد السباق الجولة الأولى «لسباق التاج الثلاثي»، وهي سباق ديربي كنتاكي أول سباق في الجنوب الأميركي، وبدأ عام 1875، ثم الجولة الثانية بسباق بريكنيس ستيكس، والجولة الثالثة بسباق بيلمونت ستيكس.

وتواكب القناة هذا الحدث العالمي الكبير، من خلال تغطية خاصة تمتد إلى 6 ساعات يومياً، تقدم خلالها رصداً تفصيلياً لمجريات السباقات، بدءاً من التحضيرات وحتى تتويج الفائزين، بمشاركة نخبة من المحللين المتخصصين الذين يقدمون تحليلات فنية معمقة تسلط الضوء على أبرز المتنافسين

ويمثل خيول فريق جودلفين كل من «سوفرينتي»، و«إيست أفينيو» في سعيه لحصد أول فوز له في كنتاكي ديربي للفئة الأولى، ويشارك في السباق 20 من نخبة الخيول بعمر ثلاث سنوات، تتنافس على مسافة 2000 متر.

ومن جهة أخري، ينطلق عصر السبت على مضمار «نيو ماركت» العريق بإنجلترا، مهرجان «الجينيز الإنجليزي»، الذي يستمر حتى بعد غد، وتسعى خيول الإمارات إلى مواصلة سجلها المشرف في السباق الكلاسيكي الذي سبق لها الفوز ببطولته 11 مرة.

وستكون الأنظار متجهة نحو الشوط الخامس الرئيس على لقب الـ2000 جينيز للخيول في سن ثلاث سنوات لمسافة الميل للفئة الأولى، ويتنافس للفوز باللقب 11 خيلاً، منها ثلاث خيول تمثل الإمارات أبرزها «رولينج كورت» و «شادو أوف لايت» و«تورنادو اليرت«لجودلفين.

ويعد «رولينج كورت» الفائز في ظهوره الوحيد في ميدان هذا العام، مُنتزعاً لقب سباق جميرا جينيز بفارقٍ سهلٍ قدره ستة أطوال، المرشح الثاني، وشارك ابن «جستيفاي» في ظهورين في الموسم الماضي، أعقبهما ظهورٌ مثيرٌ في سانداون، ثمّ حلّ ثالثاً في سباق أكومب ستيكس من الفئة الثالثة في يورك، وسيقوده اليوم وليام بيوك.

وتُوّج «شادو أوف لايت» الذي يقوده الفارس مايكل بارزلونا، بلقب بطل أوروبا للخيول الصغيرة بعمر سنتين لعام 2024 بعد فوزين من الفئة الأولى، حيث حقق هذا الحصان فوزاً ساحقاً في سباق ميدل بارك ستيكس، ثم حقق فوزاً لافتاً في سباق دبي ديوهيرست ستيكس.

ويأمل «تورنادو أليرت» الذي يقوده سيلفستر دي سوسا، في تحقيق الإنجاز لسعيد بن سرور، حيث يستعد للمشاركة بعد ظهورين واعدين في السباقات الرملية في أول ظهور له في لينجفيلد بارك، ويتقدم خطوة إلى الأمام بعد فوزه المبتدئ في نهاية الموسم الماضي.