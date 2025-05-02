نيويورك نيكس يتأهل بـ «سلة قاتلة»



لوس أنجلوس (أ ف ب)



سجل جايلن برونسون 40 نقطة، ليحسم نيويورك نيكس تأهله إلى الدور نصف النهائي من المنطقة الشرقية، بفوزه على مضيفه ديترويت بيستونز 116-113، فيما أسقط لوس أنجلوس كليبرز، دنفر ناجتس، وفرض مباراة سابعة ضمن الدور الأول من الأدوار الإقصائية «بلاي أوف» في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

في المباراة الأولى، سجل برونسون ثلاثية قاتلة، قبل أربع ثوان من نهاية المباراة، ليمنح نيكس فوزاً نارياً، بفارق ثلاث نقاط على بيستونز، ويحسم السلسلة بينهما 4-2.

بدا بيستونز في طريقه لمعادلة سلسلة المباريات السبع أمام نيكس، بعدما عوض تأخره بفارق 11 نقطة، ليتقدم 112-105 قبل أقل من ثلاث دقائق لنهاية المباراة.

إلا أن استفاقة كبيرة من نيكس بقيادة برونسون أعادت الفريق إلى صلب المواجهة من خلال فرض التعادل 113-113 قبل 36 ثانية متبقية.

وبعد أن أضاع نجم ديترويت كيد كانينجهام سلة ثنائية كانت كفيلة بمنح بيستونز التقدم، ارتقى برونسون إلى حجم المسؤولية، وسجل سلة الفوز.

وقال برونسون بعد المباراة: «بقيت على أهبة الاستعداد، واعتمدت على الثقة والهدوء اللذين يمنحاني إياهما رفاقي».

وأضاف: «لا شيء يحدث من دونهم».

واستهل نيكس اللقاء بقوة متقدماً بفارق 14 نقطة بعد الربع الافتتاحي، حيث تفوق على منافسه 37-23 بفضل 15 نقطة لبرونسون بمفرده.

إلا أن ديترويت عاد بقوة في الثاني بفضل تألق بيزلي الذي دك سلة منافسه بخمس ثلاثيات من أصل ثماني محاولات له، ليقلص الفارق بشكل كبير مع استراحة الشوطين.

وعاد نيكس إلى النصف الثاني بتركيز متجدد، حيث سعى لإغلاق المساحات دفاعياً، فيما تولى برونسون وبريدجز مهمة التسجيل، فأحرزا معاً 21 نقطة ليسهما في تقدم فريقهما بفارق تخطى العشر نقاط.

ومرة جديدة ضرب ديترويت بقوة في الربع الرابع فنجح في انتزاع التقدم، قبل أن ينقذ برونسون فريقه في النهاية.

وتأهل نيكس الى نصف نهائي المنطقة الشرقية، حيث سيواجه بوسطن سلتيكس حامل اللقب، وتنطلق السلسلة بينهما الاثنين.

أنهى برونسون اللقاء بـ 40 نقطة، 4 متابعات، وسبع تمريرات حاسمة، فيما أضاف مايكل بريدجز 25 نقطة والبريطاني أو جاي أنونوبي 22.

وعلق مدرب نيكس توم ثيبودو عن سلة برونسون القاتلة «تسديدة جايلن، ماذا تستطيع أن تقول؟ إنه في أفضل حالاته عندما يكون ذلك مطلوبا، ولقد قام بذلك طوال العام. هذا ما يجعله مميزاً للغاية».

في المقابل، سجل كانينغهام 23 نقطة لديترويت، وأضاف جايلن دورين 21 ومالك بيزلي 20.

وفي الثانية، تغلب كليبرز على ناجتس 111-105 فارضا التعادل في السلسلة 3-3، على أن تقام المباراة الفاصلة السبت.

كان جيمس هاردن أفضل مسجل لكليبرز بـ 28 نقطة وأضاف كاوهي لينارد 27 نقاط، عشر متابعات وخمس تمريرات حاسمة ليستعيد الفريق توازنه بعد خسارته المباراة الخامسة في دنفر 131-115.

وكان الربع الثالث نقطة تحول كبيرة في اللقاء بعدما تفوق كليبرز على منافسه 32-22 قبل أن يرفع الفارق إلى 15 نقطة في منتصف الرابع.

ونجح دنفر في تقليص الفجوة إلى خمس نقاط قبل أقل من دقيقة لنهاية المباراة، غير أن كليبرز حافظ على رباطة جأشه وتمسك بتقدمه، فارضاً مباراة سابعة السبت.

وقال نجم كليبرز هاردن: «كنا أمام خيار إما الفوز أم الذهاب إلى المنزل، ولم نرغب في الذهاب إلى المنزل بعد».

وتابع: «لدينا مباراة واحدة إضافية خلال أيام معدودة، يجب أن نكون أفضل. ثمة العديد من الأخطاء الذهنية، لا نزال نحتاج لتحسين التنفيذ في مجالات عدة، لكن علينا أن نذهب ونحسم الأمور».

ولفت مدرب دنفر الموقت ديفيد أديلمان بأن الربع الثالث كان نقطة التحول في المباراة بالنسبة لفريقه.

وقال «لقد تسارعت وتيرة اللعب، ولم نستطع التعامل مع الأمر، لعبنا بشكل جيد في الدفاع، لكننا لم نتمكن أبدا من استغلال فرصنا، لقد دمرنا هذا الربع تماماً».

وتابع: «لعبنا ربعاً رابعاً جيداً، لكن يجب أن نكون أفضل على مدار المباراة بأكملها».

وكان الصربي نيكولا يوكيتش أفضل مسجل لدنفر بـ 25 نقطة، وأضاف الكندي جمال موراي 21 نقطة، ثماني متابعات، وثماني تمريرات حاسمة.



