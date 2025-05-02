16 لاعباً يمثلون الإمارات في كأس العرب لليد بالكويت



دبي (وام)



يشارك المنتخب الوطني لكرة اليد في بطولة كأس العرب، التي تقام في مجمع الشيخ سعد العبد الله الرياضي بالكويت من 5 إلى 11 مايو الجاري، بمشاركة تسعة منتخبات، وذلك بعد توقف دام 21 عاماً.

وتضم قائمة المنتخب 16 لاعباً هم عبد الرحمن خميس، وسالم النعيمي، وعبد الله عوض، وسعود الحمادي، ومرزوق البلوشي، ومبارك عبد الله، ومروان البلوشي، ومحمد الفلاسي، ومحمد البلوشي، وماجد ما لله، وسيف الأنصاري، وأحمد عيسى، وصالح الهاجري، وأحمد عبد الله، وهلال جهاد، وعمر الشحي، إلى جانب الجهازين الفني والإداري بقيادة المدرب خالد أحمد البلوشي.

وأسفرت قرعة البطولة عن وقوع المنتخب في المجموعة الثالثة إلى جانب الكويت والمغرب، بينما ضمت المجموعتان الأولى والثانية كلاً من البحرين، مصر، العراق، وقطر، السعودية، تونس على التوالي، ويفتتح المنتخب مشاركته بمواجهة المغرب يوم الثلاثاء المقبل، ثم يلاقي الكويت يوم الأربعاء المقبل.

وأكد ناصر الحمادي، الأمين العام لاتحاد اليد، جاهزية المنتخب، مشيداً بالروح المعنوية المرتفعة للاعبين، بعد حصد برونزية دورة الألعاب الشاطئية الأخيرة في عُمان.