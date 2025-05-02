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الرياضة

أموريم يوجّه رسالة إلى لاعبي مانشستر يونايتد!

أموريم يوجّه رسالة إلى لاعبي مانشستر يونايتد!
2 مايو 2025 11:31

 
لندن (د ب أ)

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أكد روبن أموريم، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، أن ناديه لم يصعد بعد إلى المباراة النهائية في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، رغم فوزه الكبير 3-صفر على مضيفه أتلتيك بلباو الإسباني، بذهاب قبل نهائي المسابقة القارية.
وأصبح يكفي مانشستر يونايتد الخسارة بفارق هدفين أمام أتلتيك بلباو في لقاء الإياب، الذي يقام يوم الخميس المقبل بملعب «أولد ترافورد»، من أجل العودة مجدداً لملعب «سان ماميس»، معقل منافسه الباسكي، لخوض المباراة النهائية للبطولة، الذي يقام في 21 مايو الجاري.
ويلتقي الفائز من يونايتد وبلباو في النهائي مع الفائز من مواجهة المربع الذهبي الأخرى بين توتنهام هوتسبير الإنجليزي وبودو جليمت النرويجي، علماً أن الفريق اللندني يملك الحظوظ الأوفر لبلوغ المباراة النهائية، عقب فوزه 3-1 في لقاء الذهاب بملعبه على منافسه.
ووجّه أموريم رسالة للاعبي مانشستر يونايتد عقب المباراة، حيث قال: «أعتقد أن عليهم التفكير في مباراة الإياب، وكذلك في أول 20 دقيقة أكثر من بقية المباراة، لأنها ستكون مواجهة صعبة للغاية».
وأضاف المدرب البرتغالي في تصريحاته، التي أوردتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا): «أي شيء قابل للتغيير في لقاء الإياب، وهذه رسالتي للاعبين، ويتعين علينا أن نفكر الآن في لقاء برينتفورد بالدوري الإنجليزي، ثم مباراة العودة».
ولدى سؤاله عما إذا كانت هذه هي أفضل مباراة لمانشستر يونايتد منذ توليه المسؤولية في نوفمبر الماضي، قال أموريم: «لا، أعتقد أنها أفضل نتيجة لأن أحداً لم يتوقعها».

الدوري الأوروبي
يوروبا ليج
مانشستر يونايتد
أتلتيك بلباو
روبن أموريم
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