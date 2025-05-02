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الرياضة

مفاجأة.. ريال مدريد يدرس تمديد عقد مدافع «أسبوعين»!

مفاجأة.. ريال مدريد يدرس تمديد عقد مدافع «أسبوعين»!
2 مايو 2025 11:34

 
مراد المصري (أبوظبي)

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أعلنت صحيفة «أس» الإسبانية، أن ريال مدريد يدرس تمديد عقد خيسوس فاييخو، لمدة أسبوعين إضافيين، ليتواجد في قائمة الفريق خلال كأس العالم للأندية المقررة الصيف المقبل في أميركا، وذلك لأن عقد اللاعب الحالي ينتهي بموعد يسبق منافسات البطولة.
ورغم أن فاييخو، بقي خارج الحسابات هذا الموسم، بقيادة الجهاز الفني بقيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي، إلا أن أزمة المدافعين في الفريق، وآخرها غياب أنطونيو روديجر، الذي خضع لجراحة في أربطة الركبة، جعلت «الملكي» يفكر بتمديد عقد اللاعب الإسباني، ولو لمدة أسبوعين إضافيين للحالات الطارئة في الخط الخلفي.

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