ألونسو يبدأ مهمته مع ريال مدريد في مونديال الأندية



مراد المصري (أبوظبي)

كشفت تقارير إعلامية إسبانية، أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، يضغط بشكل شخصي من أجل إنجاز التعاقد مع تشابي ألونسو لتولي مسؤولية تدريب الفريق في بطولة كأس العالم للأندية المقررة الصيف الحالي في الولايات المتحدة الأميركية، وتحديداً لأن الجائزة المالية للبطل تصل إلى نحو 100 مليون يورو.

وفيما يفكر ألونسو بدء المهمة في شهر يوليو المقبل بعد منافسات مونديال الأندية، من أجل بداية التحضيرات مع الفريق، بدنياً وذهنياً، بشكل متكامل، على اعتبار أن هذه البطولة ستكون سلاحاً ذا حدين، سواء في حالة النجاح أو الفشل، فإن إدارة ريال مدريد طلبت منه أن يتولى المسؤولية في منافسات كأس العالم للأندية، وعدم الانتظار إلى ما بعدها.