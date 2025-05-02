هل يحطم «ثنائي» برشلونة قياسية «صلاح وفيرمينو»؟



معتز الشامي (أبوظبي)



تعادل برشلونة وإنتر ميلان 3-3، في مباراة مثيرة، ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، في ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، وتقدم الفريق الإيطالي بهدفين رائعين، بفضل ماركوس تورام ودنزل دومفريس، قبل أن يقلص لامين يامال الفارق لبرشلونة بهدف فردي رائع.

وأدرك فيران توريس التعادل، ورغم أن الإنتر تقدم بسهولة عبر دامفريز مرة أخرى، إلا أن هدفاً عكسياً من الحارس يان سومر ترك زاد من إثارة المباراة، ليتأجل الحسم إلى مواجهة العودة في ميلانو، وتألق الثنائي رافينيا ويامال طوال المباراة، ليُظهرا براعتهما التي لا تُقاوم، ولكن ما أفضل ثنائي في دوري أبطال أوروبا؟

بفضل هدف يامال الرائع وتمريرة رافينيا الرأسية الحاسمة لفيران، رفع ثنائي برشلونة مساهمتهما التهديفية في أبطال أوروبا هذا الموسم إلى 29 هدفاً، وبمساهمته العشرين في البطولة، تجاوز رافينيا النجم ليونيل ميسي «19» أكثر لاعبي برشلونة تسجيلاً للأهداف والتمريرات الحاسمة في موسم، وأسهم رافينيا وروبرت ليفاندوفسكي معاً بـ30 هدفاً في البطولة.

وربما يحطم نجما برشلونة الرقم القياسي في دوري أبطال أوروبا، والذي يحمله حالياً محمد صلاح وروبرتو فيرمينو، حيث أسهم الثنائي معاً بـ 33 هدفاً في وصول ليفربول إلى نهائي 2019، قبل خسارته أمام ريال مدريد.

ويظهر كريستيانو رونالدو، الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا، 3 مرات في القائمة خلال موسم 2013-2014 مع زملائه في الفريق جاريث بيل، وكريم بنزيمة، وأنخيل دي ماريا.