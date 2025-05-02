صراحة «كابتن ماجد»: «الملك» في خطر!!

علي معالي (الشارقة)

رفض ماجد حسن لاعب خط وسط الشارقة أي أعذار بعد الخسارة من بني ياس على استاد الشارقة في الجولة 20 المؤجلة من دوري أدنوك للمحترفين، كان ماجد حسن صريحاً للغاية في كلماته عبر اللقاء الذي انتهى للسماوي 2-1، وقال: «لا نستحق أن نفوز في المباراة، لأننا لم نقاتل مثلما كان الفريق المنافس يقاتل في أرض الملعب، ورغم غياب واحد من أهم لاعبي بني ياس لطرده بعد 14 دقيقة فقط وهو فواز عوانة، لكن لم نشعر بأن هناك نقصاً بصفوف بني ياس، وهذا دليل أكيد على رغبتهم في تحقيق نقاط المباراة، وهو ما سعوا إليه وحققوه في النهاية».

وقال الخسارة قاسية جداً لنا، السماوي قدم مباراة كبيرة، ولم نخلق كفريق فرصاً حقيقية، وعلينا مراجعة الحسابات وتصحيح الأخطاء قبل المرحلة المقبلة المهمة، ونحن ما زلنا نرتكب الأخطاء الكبيرة التي جعلتنا نخسر، ولا يوجد أي عذر لدينا للهزيمة، ونحن نمتلك فريقاً كبيراً، ولكن لابد من تحمل المسؤولية واستعادة الثقة من جديد، وعلينا أن نُسعد جماهيرنا التي لا تستحق منا هذه الهزيمة، ولكن على وعد بأن نعود سريعاً، خاصة أن الوقت لا يسعفنا كثيراً، وأمامنا بطولتان في غاية الأهمية.

ويعيش الشارقة في الوقت الراهن حالة من عدم الاتزان، حيث حصل الفريق على نقطة واحدة من أصل 9 نقاط في المباريات الـ 3 الأخيرة، وهو مؤشر لا يتناسب مع هذه المرحلة التي يدخل فيها الشارقة أجواء ربما هي الأولى بالنسبة له، حيث يخوض نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة الجمعة المقبل أمام شباب الأهلي، ثم نهائي دوري أبطال آسيا 2 يوم 18 أمام ليون سيتي السنغافوري، وقبل هاتين المباراتين هناك موقعة مثيرة للغاية أمام منافس مباشر على وصافة دوري أدنوك للمحترفين أمام الوحدة يوم الأحد على استاد آل نهيان في الجولة 23.