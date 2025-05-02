دبا يطارد صدارة «دوري الأولى» في «الاختبار السهل»

معتصم عبدالله (أبوظبي)‬‬‬‬



يرفع دبا «الوصيف» شعار اقتناص صدارة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، مستفيداً من غياب الظفرة «المتصدر»، وذلك في انطلاقة «الجولة 26» التي تبدأ مساء السبت، بإقامة مباراتين، تجمع الأولى مجد وضيفه دبا على استاد طحنون بن محمد في العين، والثانية بين جلف أف سي والجزيرة الحمراء على استاد سعود بن صقر القاسمي في رأس الخيمة، وتُستكمل الجولة الأحد، بمباريات الإمارات والفجيرة، مصفوت وجلف يونايتد، حتا والذيد، والعربي والحمرية، فيما يغيب الظفرة ويونايتد للراحة.

وتبدو الفرصة مواتية أمام دبا، صاحب المركز الثاني حالياً برصيد 46 نقطة خلف الظفرة المتصدر بـ47 نقطة، لخطف الصدارة «المؤقتة»، حين يواجه مضيفه مجد، صاحب المركز قبل الأخير برصيد 15 نقطة، والباحث بدوره عن تعزيز حظوظه في البقاء، في ظل المنافسة مع جلف أف سي «الأخير» وله 7 نقاط.

ويملك «النواخذة» بقيادة مدربه البرتغالي برونو بيريرا مقومات اقتناص الصدارة، في ظل نتائجه الإيجابية، بحصد 4 انتصارات متتالية، إلى جانب امتلاكه أقوى هجوم في المسابقة «45 هدفاً»، سجل منها مهاجمه البرازيلي دياجو دا سيلفا «34 عاماً» 16 هدفاً، ويقترب دياجو من دخول نادي الـ 100 هدف، بعدما رفع رصيده الإجمالي إلى 98 هدفاً في دوري الدرجة الأولى.

وبعيداً عن صراع القمة، يسعى جلف أف سي، متذيل الترتيب بـ7 نقاط، إلى التمسك بآماله الضئيلة في البقاء، عندما يحل ضيفاً على الجزيرة الحمراء صاحب المركز الثاني عشر بـ20 نقطة، ولم يحقق جلف أف سي الفوز في 18 مباراة متتالية، ويُعد انتصاره الوحيد في الموسم الحالي أمام مصفوت 3-2 في الجولة الرابعة.

وتبرز في ختام الجولة الأحد، مواجهة العربي «الثالث» بـ42 نقطة أمام الحمرية «الحادي عشر» بـ 22 نقطة، والإمارات «السابع» بـ30 نقطة أمام الفجيرة «الخامس» بـ39 نقطة، وحتا «السادس» بـ37 نقطة أمام الذيد «الثامن» بـ29 نقطة، إلى جانب مواجهة متكافئة تجمع مصفوت «التاسع» بـ24 نقطة مع جلف يونايتد «العاشر» بـ23 نقطة.

مباراتا السبت

مجد – دبا 18:05

جلف أف سي – الجزيرة الحمراء 18:05

مباريات الأحد

الإمارات – الفجيرة 18:05

مصفوت – جلف يونايتد 18:05

حتا – الذيد 18:05

العربي – الحمرية 18:10

ترتيب فرق الصدارة

الظفرة – 47 نقطة «22 مباراة»

دبا – 46 نقطة «22 مباراة»

العربي – 42 نقطة «22 مباراة»

يونايتد – 41 نقطة «23 مباراة»

الفجيرة – 39 نقطة «21 مباراة»

