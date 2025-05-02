7 ميداليات لـ «الخماسي الحديث» في «غرب آسيا»



علي معالي (أبوظبي)



حصد منتخب الخماسي الحديث 7 ميداليات في كأس غرب آسيا التي استضافتها الكويت، وتألق لاعبونا في «ليزر رن» بإحراز ذهبيتين، و3 فضيات، وبرونزيتين، وشهدت البطولة مشاركة الإمارات والكويت والسعودية والعراق وسوريا ولبنان.

في فئة تحت 13 عاماً، فاز ذياب الكتبي بالمركز الأول، وتبعه عبدالله عيسى آل علي، وسالم الكتبي، وفي فئة العمومي، حصد جاسم العبدولي «الذهبية»، وحمد الدوسري «الفضية»، وفي فئة تحت 15 عاماً، نال مهير سليمان «البرونزية»، وفي فئة تحت 19 عاماً، فاز محمد اليليلي بـ «الفضية»، كما تُوج المنتخب بالمركز الأول في فئة الفرق في فئتي تحت 15 سنة والعمومي.

ترأست البعثة الدكتورة هدى المطروشي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وضم الوفد عائشة الصيري، الأمين العام المساعد، إلى جانب محمد قاسم، مدرب المنتخب.

عبرت الدكتورة هدى المطروشي عن سعادتها بهذه النتائج المشرقة، وقالت: «قدمنا بطولة متميزة من النواحي كافة وفي المراحل كافة، وهذا مؤشر إيجابي بتطور اللعبة في الدولة، وصعود أكثر من لاعب على منصات التتويج خير دليل على الجهد المتميز، سواء من اللاعبين، وكذلك الأجهزة الفنية الخاصة باللعبة على مستوى المنتخب والأندية».

وقالت: «طموحاتنا كبيرة لمستقبل الخماسي الحديث، طالما أن هناك عمل جاد نسير عليه وتنظيم جيد يدفعنا إلى تقديم الأفضل في المستقبل».