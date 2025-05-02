«ماذا لو عاد مستحوذاً».. 83% لم تشفع لـ«الملك» في ليلة السماوي



علي معالي (أبوظبي)

شهدت مباراة الشارقة مع بني ياس، المؤجلة من الجولة 20 في الدوري، أرقاماً مثيرة للغاية، والتي انتهت بفوز «السماوي» المثير 2-1، ولعل أبرز هذه الأرقام هي نسبة الاستحواذ الكاملة للمباراة التي جاءت 17% لبني ياس، ومقابل 83%، ليس هذا فحسب، بل إن تسديدات بني ياس على مرمى الشارقة بواقع 8 مرات فقط، مقابل 27 مرة من جانب الشارقة، ولم يحصل بني ياس على أي ضربات ركنية طوال المباراة، مقابل 13 للشارقة.

وجاءت نسبة تمريرات «السماوي» 132 مقابل 627 للملك، ورغم أن كل النسب ذهبت لمصلحة الشارقة، لكن بني ياس كانت فرصه الخطيرة هي الأكثر بـ2 مقابل 1، ونجح بكل هذه النسب السماوي في أن يعود إلى أبوظبي بـ3 نقاط غالية جعلته يطمئن بالوصول إلى النقطة 25.

وكشفت المباراة أيضاً عن استمرار تألق المهاجم يوسف نياكاتي، حيث استطاع خلال 20 مباراة الوصول إلى عدد 15 مساهمة (11 هدفاً و4 تمريرات ذهبية).

وقامت بعض المواقع الرياضية في الاعلام الروماني بالاهتمام كثيراً بالمباراة، وتناولت وصف المباراة وأحداثها وأن بني ياس انتصر بـ10 لاعبين، وأن إيسايلا الروماني مدرب الفريق نجح في التفوق على مواطنه كوزمين مدرب الشارقة والذي سينتقل قريباً لتدريب منتخب الإمارات.