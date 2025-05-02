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الرياضة

ليفركوزن يقترب من الاتفاق مع تن هاج

ليفركوزن يقترب من الاتفاق مع تن هاج
2 مايو 2025 12:55

 
برلين (د ب أ)

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اقترب باير ليفركوزن، المتوّج بالثنائية المحلية (الدوري الألماني وكأس ألمانيا) لكرة القدم الموسم الماضي، من التعاقد مع المدرب الهولندي إريك تن هاج، حال رحيل الإسباني تشابي ألونسو عقب انتهاء الموسم الحالي، حسبما أفادت تقارير إخبارية.
وذكرت مجلة (كيكر) الألمانية الرياضية أن المفاوضات مع تن هاج «55 عاماً»، المدير الفني السابق لفريقي أياكس أمستردام الهولندي مانشستر يونايتد الإنجليزي، قد وصلت لمرحلة متقدمة، مع اهتمام ليفركوزن بانتقال سلس كما كان الحال في الماضي.
وارتبط اسم ألونسو بالرحيل لتدريب ريال مدريد الإسباني، الذي كان لاعباً سابقاً في صفوفه، في ظل التكهنات المثارة بشأن عدم استمرار الإيطالي كارلو أنشيلوتي على رأس القيادة الفنية للفريق الملكي الموسم المقبل.
ويعمل ألونسو مع ليفركوزن منذ أكتوبر 2021، وقاد الفريق للتتويج لأول مرة في تاريخه بالدوري والكأس بألمانيا دون خسارة الموسم الماضي، علماً بأنه يرتبط بعقد مع النادي حتى عام 2026، لكن بإمكانه الرحيل قبل ذلك إلى نادٍ سبق له اللعب معه.
وتولى تن هاج تدريب أياكس بين عامي2017و2022، حيث توّج معه بثلاثة ألقاب في الدوري الهولندي ولقبين بكأس هولندا، ثم انضم لمانشستر يونايتد، الذي فاز معه بكأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي، قبل إقالته في أكتوبر الماضي، وسبق لتن هاج التدريب في ألمانيا، حيث تولى مسؤولية الفريق الرديف لبايرن ميونيخ.

الدوري الألماني
البوندسليجا
باير ليفركوزن
إيريك تين هاج
تشابي ألونسو
ريال مدريد
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