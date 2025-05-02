كاواساكي «الفريق الخامس».. اليابان إلى نهائي «أبطال آسيا» للمرة الـ14



معتز الشامي (أبوظبي)



تأهل كاواساكي الياباني إلى نهائي دوري أبطال آسيا، بعد فوزه على النصر السعودي 3-2، ليواجه الأهلي السعودي، السبت، على اللقب باستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وأصبح كاواساكي خامس فريق ياباني يبلغ نهائي أبطال آسيا، بعد أوراوا ريد دايموندز، وجامبا أوساكا، وكاشيما أنتلرز، ويوكوهاما مارينوس، لكن تاريخياً تواجدت الأندية اليابانية في نهائي الأبطال 13 مرة من قبل، وحققت اللقب 8 مرات، والوصافة 5 مرات.

بينما يلتقي كاواساكي والأهلي للمرة الأولى في أبطال آسيا للنخبة، وأيضاً الأولى للأهلي في مواجهة فريق ياباني في البطولة، وفي المقابل فإن هذه المواجهة هي الثانية لكاواساكي ضد فريق سعودي بعد تفوّقه في نصف النهائي أمام النصر 3-2.

ولم يخسر كاواساكي في مبارياته الأربع السابقة ضد فرق غرب آسيا في دوري أبطال آسيا للنخبة، تعادل سلبياً مرتين ضد ساباهان وفاز على السد في ربع النهائي هذا الموسم 3-2 وتفوّق على النصر 3-2 في نصف النهائي.

ولم يسجّل كاواساكي في تاريخه أهدافاً في نسخة بدوري أبطال آسيا أكثر من النسخة الحالية «27 هدفاً»، بالتساوي مع نسخة 2021، وأحرز كاواساكي فارقاً إيجابياً «+9.3» هدف أكثر من المتوقع «27 هدفاً من 17.7 هدف متوقع»، وفقط الهلال «+10.2» يملك فارقاً إيجابياً أكثر منه.