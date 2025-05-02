منافسات قوية في كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية بالبحرين

المنامة (وام)



اختتمت منافسات اليوم الأول من الجولة الثانية لبطولة كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية في نسختها الثانية، التي تقام في مملكة البحرين، تحت رعاية وبتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، وبمتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، بمشاركة 135 جواداً على ميدان الاتحاد الرياضي العسكري بنادي راشد للفروسية وسباق الخيل بمنطقة الرفة.

وتُقام جولة البحرين على مدار يومين، وتتضمن منافسات لفئات الأمهار والمهرات بعمر سنة، والمهرات والأمهار بعمر 2 و3 سنوات، بالإضافة إلى بطولات الأفراس والفحول.

وشهدت منافسات اليوم الأول مشاركة واسعة وتنافساً قوياً بين المرابط والإسطبلات، في ظل حضور جماهيري لافت من محبي رياضة جمال الخيل العربية.

وفي فئة المهرات بعمر سنة - الفئة الأولى، أحرزت «نجدية الشهاب» لفاضل عباس الجمري المركز الأول برصيد 41 نقطة تلتها «درة الدانة» لشيخة خليفة في المركز الثاني، و«إيناس السفير» لسيد صالح إبراهيم في المركز الثالث.

وفي الفئة الثانية من ذات الفئة العمرية، حققت «علياء الهدار» لمصطفى عبدالرحمن رجب المركز الأول برصيد 40 نقطة، تلتها «إيه إم إس جواهر» لمربط المضاحكة، ثم «إتش هالا» للرحيل العربية في المركز الثالث.

وفي فئة المهرات بعمر سنتين - الفئة الأولى، حصلت «إتش كيه دينا» لمحمد الحايكي على المركز الأول برصيد 40.4 نقطة، تلتها «تي إف كيه بسمة» لفاطمة الدعيسي في المركز الثاني، ثم «لجين» لوسام نبيل في المركز الثالث.

أما الفئة الثانية للفئة العمرية نفسها فقد تصدرت «تي إف كيه هالا» لطلال فوزي الترتيب برصيد 40.95 نقطة تلتها «أ.ج لجين» لعبدالله ناصر النعيمي في المركز الثاني، و«الجوهرة لخالد الجاسم في المركز الثالث.

وفي بطولة الأفراس - الفئة الأولى، فازت «بي إف إس شموخ» لحمد محمد بالمركز الأول برصيد 41.35 نقطة تلتها «لامار» لعبدالله النعيمي، ثم «تي إف كيه غالية» لمربط «تي إف كيه» في المركز الثالث.

وفي بطولة الأفراس - الفئة الثانية أحرزت «إيه آر كيان» لكيان حسن رجب المركز الأول محققة 41.3 نقطة، تلتها «ريم النوادر» لمربط الحنينية في المركز الثاني، ثم «إيه إيه فكتوريا» لمحسن علي عبدالله في المركز الثالث.

وأكدت سارة طاهري، نائبة رئيس اللجنة المنظمة في مملكة البحرين، أن تنظيم البطولة يعكس حرص دولة الإمارات، وجمعية الإمارات للخيول العربية، على دعم رياضة جمال الخيل العربية، والحفاظ على إرثها الأصيل، وتعزيز مكانتها على الساحة الدولية.

وأشارت إلى أن المنافسات القوية التي شهدها اليوم الأول تؤكد مدى الاهتمام بهذه الرياضة في مملكة البحرين، وتُبرز أهمية الفعاليات المشتركة في تعزيز العلاقات الرياضية والثقافية بين الأشقاء، ودعم تطلعات الملاك والمربين.

وأشاد عدد من ملاك المرابط في مملكة البحرين بتنظيم البطولة، مؤكدين أن دولة الإمارات تسهم في تطوير هذه الرياضة من خلال رفع قيمة الجوائز، وتشجيع المشاركة فيها على مستوى المنطقة والعالم.

وتوجه عمر خالد الجاسم، مالك مربط الوسمي، بالشكر إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب بمملكة البحرين، على دعمهما المتواصل لرياضة جمال الخيل، مؤكداً أن هذه الفعاليات تسهم في دعم المربين والملاك، وتعزز من استمرارية هذا الموروث العربي الأصيل.

وأثنت شيخة خليفة، ممثلة مربط الدانة، على جهود جمعية الإمارات للخيول العربية في تنظيم البطولة، مؤكدة أن الحوافز المخصصة للفائزين تشكل عاملاً مشجعاً على المشاركة والتنافس.

وأعرب علي محسن، ممثل مربط الليال، عن تقديره لجهود الجمعية في تنظيم هذه الفعالية في البحرين، مشيراً إلى أن رفع قيمة الجوائز أسهم في تحفيز الملاك على المشاركة، وتعزيز مكانة البطولة على المستويين الخليجي والعربي.