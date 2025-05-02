«زلزال 25» بطل «الناموس» للمرة الرابعة في «القفال 34»



دبي (الاتحاد)



بدعم ورعاية كريمة من سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، توَّج الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، طاقم السفينة «زلزال 25» لمالكها سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وبقيادة النوخذة مروان عبدالله المرزوقي، بطلاً لسباق النسخة الرابعة والثلاثين من سباق القفال السنوي.

وحقق السباق الكبير المخصص للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، والذي نظمه بنجاح نادي دبي الدولي للرياضات البحرية نجاحاً فنياً وتنظيمياً، بمشاركة 118 سفينة، أبحرت صباحاً من جزيرة صير بونعير إلى شواطئ دبي، لمسافة تزيد على 50 ميلاً بحرياً في مشهد يجسد احتفاء أهل الإمارات بماضي الآباء والأجداد عند العودة من رحلات الغوص.

وتابع السباق الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي حتا، وحضر المنافسات وتتويج الفائزين سعيد محمد حارب الفلاحي، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وسيف جمعة السويدي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وأعضاء مجلس الإدارة، خالد بن دسمال، وخالد البلوشي، ومحمد عبدالله حارب الفلاحي، إضافة إلى العميد الدكتور حسن سهيل، مدير مركز شرطة الموانئ، وأحمد إبراهيم محمد، المدير التنفيذي لنادي الفجيرة، وأحمد الشرياني، أمين عام اتحاد الرياضات البحرية، ومحمد العبيدلي، أمين عام اتحاد الشراع والتجديف الحديث، وعانق طاقم السفينة زلزال اللقب الغالي للمرة الرابعة في تاريخ الحدث، بعد فوزه بالناموس 3 مرات أعوام 2010 و2016 و2018، وذلك بعد تفوقه في المراحل الحاسمة على منافسيه على الصدارة السفينة الأريام 279 لمالكها النوخذة أحمد سالم الحمادي التي حلت ثانياً، والسفينة الطف 9 لمالكها محمد راشد الرميثي، وبقيادة النوخذة يوسف أحمد الحمادي التي أحرزت المركز الثالث.

وحل في المركز الرابع طاقم السفينة غازي 103 لمالكها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وبقيادة النوخذة أحمد سعيد الرميثي، بينما نال المركز الخامس السفينة شاهين 57 لمالكها حمدان سعيد جابر، وبقيادة النوخذة خليفة عابد المري.



وقام الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، بتسليم أطقم السفن الحاصلة على المراكز الأولى، دروع العبور في المرحلة الأولى، كما سلم أصحاب المراكز الخمسة الأولى في السباق نواخذة وملاك السفن زلزال 25 «البطل»، والأريام 279 «الوصيف»، والطف 9 «الثالث»، وغازي 103 «الرابع»، وشاهين 57 «الخامس».

وأهدى مروان عبدالله المرزوقي نوخذة السفينة زلزال 25 الفوز بلقب النسخة الرابعة والثلاثين من سباق القفال لمالكها سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان على دعمه المتواصل، وتشجيعه المستمر للفريق، الأمر الذي أسهم في التميز وتحقيق النجاح تلو الآخر.