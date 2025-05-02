«المجد الأوروبي» يدفع مدرب مانشستر يونايتد إلى «المخاطرة»!

لندن (أ ف ب)



اعتبر البرتغالي روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنه يتعين عليه «المخاطرة»، من خلال اعتماد مبدأ المداورة في صفوف فريقه من أجل منح الأولوية للتتويج بالدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليج).

وخطا مانشستر يونايتد خطوة كبيرة نحو بلوغ نهائي يوروبا ليج بعد أن عاد بفوز صريح من أرض أتلتيك بلباو الإسباني بثلاثية نظيفة.

وإذا قدر للشياطين الحمر إحراز اللقب سيخوض دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل التي ستجلب له مداخيل ضخمة ويسهل مهمته في استقطاب لاعبين من النخبة.

لم يُهزم اليونايتد في أوروبا هذا الموسم، لكنه يحتل المركز الرابع عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز مع تبقي أربع مباريات، وهو يتجه لاحتلال أدنى مركز له في الدوري منذ هبوطه إلى الدرجة الثانية عام 1974.

وقال أموريم قبل يومين من مواجهة برنتفورد في الدوري المحلي خارج ملعبه إنه من الصعب الموازنة بين متطلبات الدوري الأوروبي والدوري الإنجليزي، لكنه أوضح أن اللاعبين المعرضين لخطر الإصابة لن يلعبوا «مهما كان الأمر».

وأضاف «في هذه اللحظة، الأمر صعب، ندرك أن لدينا دائماً مسؤولية تجاه مسابقة الدوري، ولكن في هذه اللحظة علينا المخاطرة».

وأضاف «هناك بعض المراكز التي لا نملك فيها لاعبين إضافيين، على سبيل المثال، المدافع نصير مزراوي شارك ضد بلباو لا يستطيع اللعب يوم الأحد، إنه معرض للإصابة».

وأقر أموريم بضرورة أن يكون النادي تنافسياً في كل مباراة، بغض النظر عن مركزه في الدوري، وقال «علينا أن نكون حذرين لأننا مانشستر يونايتد، ولا يمكننا الذهاب إلى مباراة دون التفكير في قدرتنا على الفوز بها».

وختم «لذا ستكون العملية على هذا النحو، ستكون صعبة، لكننا تجاوزنا الكثير من الأمور هذا العام».

وتمكن أموريم من إشراك الجناح الإيفواري أماد ديالو احتياطيا بعد غياب دام اكثر من شهرين بداعي إصابة في الكاحل، مشيراً إلي أن عودة المهاجم كانت «هائلة».