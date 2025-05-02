«أدنوك» تواصل رعاية ماراثون أبوظبي إلى عام 2027



أبوظبي (الاتحاد)



أعلن مجلس أبوظبي الرياضي وشركة «أدنوك» عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية، تواصل بموجبها «أدنوك» رعايتها لماراثون أبوظبي، لتشمل ثلاث نسخ متتالية من الحدث خلال الأعوام 2025 و2026 و2027، في خطوة تعزز مسيرة الاستدامة الرياضية، وتعكس التزام الطرفين المستمر تجاه المجتمع.

وقع الاتفاقية عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وسيف الفلاحي، رئيس دائرة دعم أعمال المجموعة والمهام الخاصة في «أدنوك».

وتؤكد «أدنوك» من خلال الاتفاقية، استمرار دورها راعياً رئيسياً للماراثون للعام السابع على التوالي، في شراكة استراتيجية راسخة تهدف إلى دعم الرياضة المجتمعية، وتعزيز نمط الحياة الصحي في الدولة عامة، وفي أبوظبي على وجه الخصوص.

وتواصل شركة أدنوك دعمها لماراثون أبوظبي، إذ تهدف إلى تشجيع أنماط الحياة الصحية والنشطة، ومع إضافة سباق الظنّة لمسافة 10 كلم، ونصف ماراثون مدينة العين، تتوسع سلسلة الفعاليات إلى خارج حدود العاصمة، مرحبة بمزيد من الفعاليات المجتمعية، ومؤكدة التزام الإمارات باللياقة البدنية والرياضة.

وأكد عارف حمد العواني، أن استمرار هذه الشراكة مع «أدنوك» يعكس الثقة المتبادلة والرؤية المشتركة لدعم الرياضة في أبوظبي، وقال: «ماراثون أدنوك أبوظبي أصبح حدثاً عالمياً بفضل هذا التعاون المثمر، وماضون في تعزيز هذا النجاح من خلال دعم المجتمعات، وتقديم فعاليات ترتقي بتجربة المشاركين عاماً بعد عام».

وأشار العواني إلى أنه وفي «عام المجتمع»، يكتسب ماراثون أدنوك أبوظبي بعداً خاصاً، كونه يفتح المجال أمام جميع فئات المجتمع للمشاركة والتفاعل، ويعزز الترابط المجتمعي من خلال فعالية رياضية جامعة تسهم في رفع الوعي الصحي، وترسّخ مفاهيم التضامن والانتماء.

وقال العواني: «يمثل ماراثون أدنوك أبوظبي صورة مشرقة للمشهد الحضاري في الإمارات، ويجسّد رؤية الدولة في ترسيخ الملتقيات الهادفة والتجمعات الإيجابية التي تنشر قيم السعادة والتسامح والتعايش على أرض زايد، كما يعكس الحدث رسالة المحبة والسلام التي تميز مجتمع الإمارات، حيث تتعايش مختلف الثقافات في وطن العطاء والتقدّم».

وأضاف: «عاماً بعد عام، يرتقي ماراثون أدنوك أبوظبي من نجاح إلى آخر، ومن إنجاز إلى إنجاز، وتتطور مساراته، وتزداد جوائزه المالية، ويتضاعف عدد المشاركين فيه، إلى جانب استقطابه لنخبة من العدّائين العالميين، وسط تغطية إعلامية دولية واسعة».

من جانبه، قال سيف الفلاحي: «أصبح ماراثون أدنوك أبوظبي على مدار النسخ الست الماضية، فعالية رياضية رائدة ومُنتظرة تُعزز المشاركة المجتمعية والمنافسة الودية بين الأصدقاء والعائلات وأفراد المجتمع ونخبة الرياضيين العالميين، ويسعدنا تمديد رعايتنا لأحد أبرز الأحداث الرياضية في الدولة هذا العام، ونتطلع إلى جانب مجلس أبوظبي الرياضي للترحيب بكافة المشاركين من مختلف أنحاء العالم والمساهمة في نجاح وتميز النسخة الجديدة من الماراثون».