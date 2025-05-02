«الفرسان» يضرب موعداً مع «الدرع التاسع» أمام «الإمبراطور»

مراد المصري (أبوظبي)

يترقب «دوري أدنوك للمحترفين» لكرة القدم حسم اللقب، في لقاء «الديربي الحاسم» الذي يجمع بين الوصل وشباب الأهلي على استاد زعبيل، ضمن «الجولة 23»، حيث يحتاج «الفرسان» إلى «نقطة» من أجل التتويج بالدرع للمرة التاسعة في تاريخه، والمفارقة أن استعادة اللقب إن حدث سيكون أمام «الإمبراطور» حامل اللقب.

وتبادل الفريقان الفوز باللقب خلال آخر موسمين، إلا أن «الفرسان» عاد أقوى هذا الموسم، ولم يعرف الخسارة طوال 22 مباراة، حقق خلالها 17 فوزاً و5 تعادلات، ليبتعد بفارق 11 نقطة عن الشارقة صاحب المركز الثاني، قبل أربع جولات على نهاية الموسم.

وتمسك شباب الأهلي بصدارة الترتيب بقوة خلال الموسم الجاري، بقيادة المدرب البرتغالي باولو سوزا، وبتشكيلة مثالية من اللاعبين، يتقدمهم «الهداف» سردار أزمون، في وقت تراجع فيه «الأصفر»، وخرج من السباق مبكراً، قبل أن يستقر حالياً في المركز الرابع وله 37 نقطة.

ويأمل الوصل في حصد الفوز، وحرمان منافسه من الاحتفال بللقب أمامه، إلى جانب إنهاء سجله المثالي الخالي من الخسارة، وحقق الفريق نتائج إيجابية في آخر أربع مباريات في الدوري، بالفوز على عجمان والجزيرة والبطائح، والتعادل مع الوحدة.

ويحمل «الديربي» حسابات «رد الاعتبار» أيضاً، بعدما حقق شباب الأهلي الفوز بثلاثية في الدور الأول، كما تفوق على الوصل في كأس السوبر، وأقصاه من نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، في تفوق واضح في المناسبات الثلاث هذا الموسم.

ويتصدر أزمون قائمة هدافي الفريقين في الدوري هذا الموسم، برصيد 11 هدفاً في شباب الأهلي، وفابيو ليما في الوصل وله 9 أهداف، فيما يعتبر بالا صاحب أكبر عدد من التمريرات الحاسمة في «الفرسان» بـ6 تمريرات، وعلي صالح في الوصل بـ 5 تمريرات.

وتشهد الجولة مباراتين اليوم أيضاً، يلتقي خورفكان مع النصر، على استاد صقر بن محمد القاسمي، في مباراة يتطلع فيها الفريقان إلى مركز متقدم بجدول الترتيب في نهاية الموسم، ويحتل «النسور» المركز الثامن برصيد 31 نقطة، و«العميد» المركز السادس، وله 33 نقطة. وقدّم خورفكان أداءً متميزاً في الجولات الماضية، وباستثناء الخسارة أمام شباب الأهلي في الجولة السابقة، فإنه حقق نتائج لافتة، أبرزها الفوز على الجزيرة والوصل، فيما حصد النصر 7 نقاط في آخر ثلاث مباريات، بالفوز على الشارقة ودبا الحصن، والتعادل مع الوحدة، ويتطلع إلى مواصلة هذه السلسلة الإيجابية.

ويلتقي كلباء مع دبا الحصن، على استاد كلباء، في مباراة مصيرية لدبا الحصن في صراع الهروب من الهبوط، حيث يحتل حالياً المركز الثالث عشر برصيد 16 نقطة، فيما يتطلع «النمور» إلى التقدم في الترتيب مع امتلاكه 25 نقطة في المركز الحادي عشر.

وتعرضت طموحات دبا الحصن للهروب من الهبوط، إلى ضربة موجعة بالخسارة أمام النصر في الجولة الماضية، إلا أنه ما يزال قادر حسابياً على النجاة، وذلك مع ابتعاده بفارق خمس نقاط عن البطائح صاحب المركز الثاني عشر.

وتنفس كلباء الصعداء بعد سلسلة من النتائج السلبية، عندما حقق الفوز على الجزيرة في الجولة الماضية، وهو يبحث عن إنهاء الموسم بشكل إيجابي.