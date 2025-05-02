السبت 3 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو.. بني ياس يتصدر منافسات اليوم الأول

عبدالمنعم الهاشمي خلال تتويج الفائزين (الاتحاد)
3 مايو 2025 01:01

أبوظبي (الاتحاد)
انطلقت أمس منافسات اليوم الأول من الجولة الثالثة لبطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو لفئة «البدلة»، التي تقام في «مبادلة أرينا» بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، بمشاركة واسعة من مختلف الفئات العمرية، وتُعد البطولة محطة رئيسة ضمن أجندة الموسم المحلي لرياضة الجوجيتسو، وشهدت الجولة الثالثة في يومها الأول حضوراً لافتاً لمجموعة كبيرة من اللاعبين واللاعبات من فئات الشباب والكبار والأساتذة، في أجواء تنافسية جمعت بين الموهبة والخبرة، وأسهمت في تطوير المهارات الفنية للمشاركين.
حضر المنافسات كل من عبدالمنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، والدكتور راشد عبيد السويدي، مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة، والدكتور أحمد عبدالله القبيسي، الأمين العام المساعد بالإنابة لمجلس أبوظبي الرياضي، ومحمد حميد بن دلموج الظاهري، ويوسف عبدالله البطران، عضوا مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو، وسهيل عبدالله العريفي، المدير التنفيذي لقطاع التطوير الرياضي في مجلس أبوظبي الرياضي، وأحمد الشيخ الزعابي، مساعد مدير إدارة التنفيذ في شركة مدن العقارية، إلى جانب عدد من ممثلي الشركاء والأندية والأكاديميات المشاركة.
وفي ختام منافسات اليوم الأول، توّج نادي بني ياس بالمركز الأول، فيما حلّت أكاديمية M.O.D في المركز الثاني، وجاء نادي الجزيرة في المركز الثالث.
وأشار يوسف عبدالله البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو، إلى أن البطولة تشهد تطوراً مستمراً مع كل جولة، سواءً على صعيد الأداء الفني أو حجم المشاركة وتفاعل الجمهور، مؤكداً أن هذه النجاحات تعكس الدعم الكبير الذي تحظى به رياضة الجوجيتسو في الدولة، وحرص الاتحاد على تعزيز ثقافة الرياضة في المجتمع.
وأضاف: «الحضور الجماهيري الكبير، والأداء القوي للاعبين واللاعبات، يرسخان أهداف البطولة في نشر القيم الرياضية والإنسانية، وتعزيز التنوع الثقافي والتلاحم المجتمعي ضمن أجواء رياضية يسودها التنافس الإيجابي».
وقال الدكتور راشد عبيد السويدي، مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة: «تجسّد بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو نموذجاً ملهماً للتكامل بين الرياضة والصحة والتنمية المجتمعية، وتُعد من الفعاليات المهمّة التي تسهم في بناء جيل يتمتع بالوعي واللياقة البدنية والذهنية، وما نشهده من مشاركة واسعة وتنظيم احترافي ومستوى فني متميز، يؤكد مكانة أبوظبي عاصمة للرياضة، ويعكس حرص القيادة الرشيدة على ترسيخ ثقافة رياضية تعزز جودة الحياة وتغرس في نفوس الأجيال قيم الالتزام والانضباط والسعي نحو التميز».
من جانبه، أكد الدكتور أحمد عبدالله القبيسي، الأمين العام المساعد بالإنابة لدى مجلس أبوظبي الرياضي، أن البطولة أصبحت نموذجاً في التنظيم والتميز، ومؤشراً واضحاً على التقدم الذي تحققه رياضة الجوجيتسو على المستويين المحلي والدولي بفضل رؤية القيادة الرشيدة ودعمها المتواصل.
وأعرب اللاعب عبدالله البلوشي من أكاديمية M.O.D، الحائز على الميدالية الذهبية في فئة الأساتذة (حزام بنفسجي) وزن 85 كجم، عن سعادته بالفوز، قائلاً: «تحقيق الميدالية الذهبية في هذه الجولة المهمة هو نتيجة للالتزام بالتدريب المستمر. فئة الأساتذة تتميز بالتوازن بين الطموح والخبرة والانضباط، ما يجعل المنافسة فيها تحدياً حقيقياً، وتمنحنا البطولة منصة مثالية لإثبات أن الشغف بالرياضة لا يرتبط بعمر، بل بالإرادة والعزيمة». 
وتتواصل منافسات البطولة اليوم بإقامة نزالات فئتي الناشئين تحت 14 و16 عاماً، على أن تُختتم الجولة الثالثة الأحد بمنافسات فئات البراعم والأشبال تحت 12 سنة.

أخبار ذات صلة
اتحاد الجودو يفتح باب التسجيل في «كأس الإمارات»
شباب الأهلي يحتاج «نقطة».. بني ياس يتألق أمام الشارقة بـ «ثنائية»
بني ياس
الجوجيتسو
عبدالمنعم الهاشمي
آخر الأخبار
فلسطينيون ينتظرون الحصول على الطعام من مطبخ خيري في خان يونس (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: الحصار يقود غزة إلى «أسوأ سيناريو»
3 مايو 2025
تصاعد النيران من مبنى في زابوريزجيا جراء قصف روسي (رويترز)
الأخبار العالمية
واشنطن تستبعد التوصل لاتفاق بين روسيا وأوكرانيا قريباً
3 مايو 2025
عبدالمنعم سليمان متحدثاً خلال الجلسة بحضور نيكولاي ميلادينوف (تصوير: علي عبيدو)
الأخبار العالمية
جلسة بـ«أنور قرقاش الدبلوماسية»: تحالف القوات المسلحة و«الإخوان» سبب رئيسي لمشكلات السودان
3 مايو 2025
القصر الرئاسي في دمشق
الأخبار العالمية
سوريا: القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي «تصعيد خطير»
3 مايو 2025
مدرسة تؤوي نازحين تعرضت لقصف إسرائيلي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
40 قتيلاً بينهم أطفال بقصف إسرائيلي على غزة
3 مايو 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©