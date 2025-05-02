بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو.. بني ياس يتصدر منافسات اليوم الأول

أبوظبي (الاتحاد)

انطلقت أمس منافسات اليوم الأول من الجولة الثالثة لبطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو لفئة «البدلة»، التي تقام في «مبادلة أرينا» بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، بمشاركة واسعة من مختلف الفئات العمرية، وتُعد البطولة محطة رئيسة ضمن أجندة الموسم المحلي لرياضة الجوجيتسو، وشهدت الجولة الثالثة في يومها الأول حضوراً لافتاً لمجموعة كبيرة من اللاعبين واللاعبات من فئات الشباب والكبار والأساتذة، في أجواء تنافسية جمعت بين الموهبة والخبرة، وأسهمت في تطوير المهارات الفنية للمشاركين.

حضر المنافسات كل من عبدالمنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، والدكتور راشد عبيد السويدي، مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة، والدكتور أحمد عبدالله القبيسي، الأمين العام المساعد بالإنابة لمجلس أبوظبي الرياضي، ومحمد حميد بن دلموج الظاهري، ويوسف عبدالله البطران، عضوا مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو، وسهيل عبدالله العريفي، المدير التنفيذي لقطاع التطوير الرياضي في مجلس أبوظبي الرياضي، وأحمد الشيخ الزعابي، مساعد مدير إدارة التنفيذ في شركة مدن العقارية، إلى جانب عدد من ممثلي الشركاء والأندية والأكاديميات المشاركة.

وفي ختام منافسات اليوم الأول، توّج نادي بني ياس بالمركز الأول، فيما حلّت أكاديمية M.O.D في المركز الثاني، وجاء نادي الجزيرة في المركز الثالث.

وأشار يوسف عبدالله البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو، إلى أن البطولة تشهد تطوراً مستمراً مع كل جولة، سواءً على صعيد الأداء الفني أو حجم المشاركة وتفاعل الجمهور، مؤكداً أن هذه النجاحات تعكس الدعم الكبير الذي تحظى به رياضة الجوجيتسو في الدولة، وحرص الاتحاد على تعزيز ثقافة الرياضة في المجتمع.

وأضاف: «الحضور الجماهيري الكبير، والأداء القوي للاعبين واللاعبات، يرسخان أهداف البطولة في نشر القيم الرياضية والإنسانية، وتعزيز التنوع الثقافي والتلاحم المجتمعي ضمن أجواء رياضية يسودها التنافس الإيجابي».

وقال الدكتور راشد عبيد السويدي، مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة: «تجسّد بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو نموذجاً ملهماً للتكامل بين الرياضة والصحة والتنمية المجتمعية، وتُعد من الفعاليات المهمّة التي تسهم في بناء جيل يتمتع بالوعي واللياقة البدنية والذهنية، وما نشهده من مشاركة واسعة وتنظيم احترافي ومستوى فني متميز، يؤكد مكانة أبوظبي عاصمة للرياضة، ويعكس حرص القيادة الرشيدة على ترسيخ ثقافة رياضية تعزز جودة الحياة وتغرس في نفوس الأجيال قيم الالتزام والانضباط والسعي نحو التميز».

من جانبه، أكد الدكتور أحمد عبدالله القبيسي، الأمين العام المساعد بالإنابة لدى مجلس أبوظبي الرياضي، أن البطولة أصبحت نموذجاً في التنظيم والتميز، ومؤشراً واضحاً على التقدم الذي تحققه رياضة الجوجيتسو على المستويين المحلي والدولي بفضل رؤية القيادة الرشيدة ودعمها المتواصل.

وأعرب اللاعب عبدالله البلوشي من أكاديمية M.O.D، الحائز على الميدالية الذهبية في فئة الأساتذة (حزام بنفسجي) وزن 85 كجم، عن سعادته بالفوز، قائلاً: «تحقيق الميدالية الذهبية في هذه الجولة المهمة هو نتيجة للالتزام بالتدريب المستمر. فئة الأساتذة تتميز بالتوازن بين الطموح والخبرة والانضباط، ما يجعل المنافسة فيها تحدياً حقيقياً، وتمنحنا البطولة منصة مثالية لإثبات أن الشغف بالرياضة لا يرتبط بعمر، بل بالإرادة والعزيمة».

وتتواصل منافسات البطولة اليوم بإقامة نزالات فئتي الناشئين تحت 14 و16 عاماً، على أن تُختتم الجولة الثالثة الأحد بمنافسات فئات البراعم والأشبال تحت 12 سنة.