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الرياضة

الهلال يُقيل جيسوس

الهلال يُقيل جيسوس
3 مايو 2025 09:10

 
الرياض (أ ف ب)

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أقال نادي الهلال السعودي مدربه البرتغالي جورجي جيسوس بسبب سوء النتائج، آخرها خروجه من نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة في كرة القدم أمام مواطنه الأهلي.
وقال الهلال في بيان عبر حسابه على منصة إكس «اتفق مجلس إدارة شركة نادي الهلال مع مدير الجهاز الفني للفريق الأول جورجي جيسوس على إنهاء العلاقة التعاقدية التي تربطهما، مثمناً المجلس الجهود التي بذلها الجهاز الفني كافة منذ الموسم الماضي».
وتابع البيان:«قرر المجلس تكليف المدرب محمد الشلهوب لقيادة الدفة الفنية للفريق الأول لكرة القدم في منافسات الدوري».
وتبدو حظوظ الهلال صعبة أيضاً في الدفاع عن لقبه في الدوري السعودي، حيث يتخلف بفارق 6 نقاط عن اتحاد جدة المتصدر قبل 5 مراحل على نهاية منافسات الدوري.

السعودية
الهلال
جيسوس
دوري أبطال آسيا للنخبة
الأهلي السعودي
محمد الشلهوب
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