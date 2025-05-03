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الرياضة

الأهلي السعودي يتفوق على كاواساكي بـ«رقم صعب»!

الأهلي السعودي يتفوق على كاواساكي بـ«رقم صعب»!
3 مايو 2025 11:26

معتز الشامي (أبوظبي)

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تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة نحو استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية مساء اليوم، وذلك لمتابعة نهائي دوري ابطال آسيا للنخبة الذي يجمع بين الأهلي السعودي وكاواساكي فرونتال الياباني.
ويتفوق الفريق السعودي على نظيره الياباني برقم «صعب»، ولا يمكن كسرة أو حتى الاقتراب منه، وهو رقم القيمة السوقية والفارق الكبيرة بين كلا الناديين، حيث بلغت القيمة السوقية للاعبي الأهلي 196.93 مليون يورو مقابل 15.28 مليون يورو للفريق الياباني، ورغم ذلك استطاع كواساكي أن يتألق في البطولة وأن يخرج النصر بحضور كرستيانو رونالدو وجون دوران في تشكيلة «العالمي»، بقيمة سوقية للفريق تتخطى 200 مليون يورو.
وكان الأهلي قد تأهل لنهائي البطولة على حساب مواطنه الهلال بعد الفوز بنتيجة 3-1 في نصف النهائي، بينما تأهل كاواساكي للنهائي بعد تخطى عقبة النصر السعودي بنتيجة 3-2، ويقود الحكم القطري عبد الرحمن الجاسم نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.
ويُعد هذا الظهور الثاني للجاسم كحكم ساحة في نهائي أهم بطولة للأندية في القارة، بعد أن أدار نهائي دوري أبطال آسيا 2020 بين بيرسيبوليس الإيراني وأولسان هيونداي من جمهورية كوريا.

الأهلي السعودي
كاواساكي فرونتال
دوري أبطال آسيا للنخبة
السعودية
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