جوارديولا: دي بروين يتربع على القلوب!



لندن (د ب أ)



أكد جوسيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، أن كيفن دي بروين ليس بحاجة لإثبات أي شيء لأي شخص، حيث واصل اللاعب الذي سيرحل عن الفريق تقديم عروضه الجيدة، بعدما سجل الهدف الوحيد في الفوز 1 - صفر على وولفرهامبتون.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» أن دي بروين «33 عاماً» بصدد الرحيل عن مانشستر سيتي هذا الصيف، بعد عقد من الزمن قضاه مع مانشستر سيتي، بعدما قرر مسؤولو النادي عدم تقديم عقد جديد له، ومنذ إعلان هذه الأنباء قدم دي بروين بعض العروض الجذابة، وكرر الأمر نفسه ليحسم مواجهة صعبة أمام وولفرهامبتون، الذي حرمه القائم من تسجيل هدفين من فرصتي ماتيوس كونيا وريان آيت نوري.

وقال دي بروين لشبكة «سكاي سبورتس»، بعد المباراة، إن أداءه خلال الشهر الماضي أظهر أن بإمكانه اللعب، ولكن لفريق آخر في الموسم المقبل.

وكانت هذه هي المباراة قبل الأخيرة لدي بروين على ملعب مانشستر سيتي، وتتبقى فقط المباراة أمام بورنموث يوم 20 مايو الجاري، ولكنه كان قادراً على الاحتفال مع الجماهير في النهاية.

وقال جوارديولا: «أداؤه جيد للغاية، وأمام كريستال بالاس عندما كنا متأخرين بهدفين، هدفه منحنا الزخم للعودة، أنا واثق أن هذا ليس بالأمر السهل عليه، ولكن مساهماته كانت حاسمة ومهمة».

ولدى سؤاله عما إذا كان دي بروين لا يوجد لديه بديل، قال مدرب مانشستر سيتي: «هناك لاعبون مثل سيرخيو أجويرو، مثل كيفن، مثل فينسنت كومباني يتواجدون في قلوب الجماهير».

وأضاف: «ليس فقط بسبب الألقاب والأرقام، بل المساهمات، من حيث المودة والحب والشغف تجاهنا جميعاً على مدار عقد من الزمن هنا، حيث ساعدنا على الفوز بكل شيء تقريباً. ولا يزال هنا».

وقال: «ليس بحاجة لإثبات أي شيء لأي شخص، أعرف جودته ومستواه، هذا كل ما في الأمر».

وكان هذا الانتصار هو الخامس لمانشستر سيتي على التوالي في كل المسابقات، والرابع في الدوري، وجعل الفريق يقفز للمركز الثالث، بفارق أربع نقاط كاملة أمام نوتنجهام فورست، صاحب المركز السادس، ويتواجد مانشستر سيتي بفارق ثلاث نقاط فقط خلف أرسنال، الوصيف، الذي لديه مباراة مؤجلة، ولكن يجب عليه مواجهة ليفربول في أنفيلد.