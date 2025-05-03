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الرياضة

إنتر ميلان يعلن الطوارئ بسبب لاوتارو!

إنتر ميلان يعلن الطوارئ بسبب لاوتارو!
3 مايو 2025 12:09

 
لندن (د ب أ)

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يراقب نادي إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم، عن قرب، الجاهزية البدنية للمهاجم لاوتارو مارتينيز قبل المباراة المهمة أمام فيرونا، التي يجب على الإنتر الفوز بها.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن مارتينيز خرج بنهاية الشوط الأول من مواجهة برشلونة التي انتهت بالتعادل 3-3 يوم الأربعاء الماضي في ذهاب الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا.
وكشف النادي الإيطالي عن أن المهاجم الأرجنتيني يعاني من إصابة في عضلة الفخذ القابضة، وأن حالته «تخضع للمراجعة يوماً بيوم».
ويزيد ذلك من احتمالية غيابه عن مباريات في مرحلة حاسمة من الموسم، حيث يعد الفوز على فيرونا ضرورياً لتجنب التأخر أكثر خلف متصدر الدوري الإيطالي نابولي، قبل مواجهة برشلونة في إياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.
وقال سيموني إنزاجي، مدرب إنتر ميلان: «لاوتارو لديه مشكلة بسيطة، لعب ثماني مباريات متتالية، لم يكن لدي ماركوس تورام، وكنا نلعب الكثير من المباريات المهمة». وأضاف: «اضطر قائدنا إلى رفع الراية البيضاء، ونأمل ألا نفتقده في مباراة الإياب، لكن لدي بعض الشكوك».
وحل المهاجم الإيراني مهدي طارمي محل مارتينز أمام برشلونة، وعلى الأرجح سيلعب أيضاً بدلاً منه أمام فيرونا إذا استبعد قائد الإنتر.
وقال إنزاجي: «طارمي كان عائداً من الإصابة ويستحق الإشادة لأنه شارك في مباراة صعبة».
وتزداد المشاكل على إنتر ميلان، الذي خسر آخر ثلاث مباريات بالدوري، بما في ذلك الخسارة أمام ميلان في كأس إيطاليا، وهي الخسارة التي أنهت أحلام الفريق في حصد الثلاثية.

الدوري الإيطالي
دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
إنتر ميلان
برشلونة
لوتارو مارتينيز
فيرونا
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