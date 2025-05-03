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الرياضة

«مفاجأة مذهلة» في «جائزة ميامي»!

«مفاجأة مذهلة» في «جائزة ميامي»!
3 مايو 2025 12:15

 
ميامي (أ ف ب)


حقق سائق مرسيدس الإيطالي الشاب أندريا كيمي أنتونيلي (18 عاماً) مفاجأة من العيار الثقيل، بتسجيله أفضل توقيت في تجارب السبرينت، لينطلق من المركز الأول في السباق المقرر السبت، ضمن جائزة ميامي الكبرى، المرحلة السادسة من بطولة العالم لسيارات «الفورمولا-1». 

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وتفوق أنطونيلي، الذي يخوض موسمه الأول في «الفورمولا-1» على ثنائي ماكلارين الأسترالي أوسكار بياستري والبريطاني لاندو نوريس.
في المقابل، حل بطل العالم في السنوات الأربع الماضية الهولندي ماكس فيرستابن في المركز الرابع، وذلك بعد ساعات قليلة منذ أن اصبح أباً لمولودة أطلق عليها اسم ليلي.
وسجل بياستري أسرع توقيت في التجارب الحرة، وتقدم بياستري متصدر بطولة العالم، بفارق مريح في التجارب عن شارل لوكلير «فيراري»، وفيرستابن «ريد بول».
أما زميل بياستري البريطاني لاندو نوريس فحل في المركز الثاني عشر، متقدماً على مواطنه لويس هاميلتون «فيراري» بطل العالم 7 مرات.
ويخوض بياستري ابن الـ 24 عاماً سباق ميامي، وفي جعبته ثلاثة انتصارات حققها هذا الموسم في الصين والبحرين والسعودية، حيث تفوق في الجولة الأخيرة في جدّة على فيرستابن، بطل العالم في الأعوام الأربعة الماضية، ولوكلير.
خولت هذه الانتصارات بياستري التربع على صدارة ترتيب السائقين برصيد 99 نقطة، متقدماً بفارق 10 نقاط عن زميله نوريس، الفائز في ميامي الموسم الماضي، وفيرستابن، المتوّج بأول سباقين أقيما حول ملعب هارد روك ستاديوم، برصيد 87 نقطة.
جعل تفوق وثبات أداء سيارة ماكلارين أم سي أل39، إضافة إلى الأسلوب القيادي الهادئ الذي يتمتع به بياستري، منه المرشح الأبرز للفوز، لكن حلبة ميامي الضيقة والمتعرجة ودرجات الحرارة المرتفعة تشكل اختباراً صعباً لجميع الفرق.
وتتضمن عطلة نهاية الأسبوع في ميامي أيضاً هذا الموسم السباق الثاني من أصل ستة سباقات سريعة (سبرينت) لمسافة 100 كلم، والذي يمنح 8 نقاط للفائز قد تؤثر على هوية من يتجه إلى جائزة إميليا رومانيا الكبرى في إيمولا في الصدارة.

أميركا
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الفورمولا
بطولة العالم للفورمولا-1
مرسيدس
ماكس فيرستابين
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