رود ودرايبر في نهائي مدريد



مدريد (أ ف ب)



بلغ النرويجي كاسبر رود المصنف 15 عالمياً نهائي دورة مدريد لماسترز الألف في التنس، بفوزه على الأرجنتيني فرانسيسكو شيروندولو 6-4 و7-5.

وثأر رود بالتالي لخسارته أمام منافسه في دورة ميامي 4-6 و2-6، قبل شهر ونصف، ليبلغ ثالث نهائي في دورات ماسترز الألف والأولى منذ دورة مونتي كارلو العام الماضي. وخسر رود في نهائي الماتسرز ألف نقطة مرتين في ميامي عام 2022 وفي مونتي كارلو عام 2024، كما خسر نهائي بطولتين في الجراند سلام في رولان جاروس عامي 2022 و2023 أمام الإسباني رافايل نادال، ثم الصربي نوفاك ديوكوفيتش.

وقال رود: «بصراحة، دخلت المباراة، ولم أكن مرشحاً فيها، بعد أن ألحق بي خسارة قاسية في ميامي قبل فترة ليست بعيدة».

وتابع: «بطبيعة الحال، عندما نتواجه على ملاعب ترابية تكون الكرة أقل سرعة، وبالتالي هذا يناسب أدائي، لكن فرانسيسكو بات لاعباً صعب المراس على جميع الأرضيات»، ويلتقي رود في المباراة النهائية مع البريطاني جاك درايبر المصنف خامساً الفائز على الإيطالي لورنتسو موزيتي 6-3 و7-6.

وتلقى رود العلاج في ظهره في مطلع المباراة، قبل أن يكملها، ونجح في حسم المجموعة الأولى في مصلحته في مدى 48 دقيقة.

وفي المجموعة الثانية، تبادل اللاعبان كسر الإرسال أكثر من مرة، لكن رود كان الأكثر فعالية عندما تمكن من انتزاع إرسال منافسه في الشوط الثاني عشر، ليحسم النتيجة في مصلحته، منهياً المباراة في ساعة و54 دقيقة.

وعلى الرغم من الفوز، فلا يزال سيروندولو يتفوق في المواجهات بين اللاعبين بخمسة انتصارات مقابل 4 لمنافسه.

ويعتبر رود من الاختصاصيين على الملاعب الترابية، ويتضمن سجله 124 انتصاراً على هذه الأرضية مقابل 35 خسارة، أي أعلى نسبة بين جميع اللاعبين الذين يمارسون التنس حالياً.

وفي المباراة الثانية، تابع درايبر عروضه اللافتة في الآونة الأخيرة، وهزم موزيتي في أربع مواجهات جمعت بينهما حتى الآن، ويحاول درايبر إحراز ثاني لقب كبير في ماسترز الألف، بعد أن تُوج بطلاً في دورة إنديان ويلز الأميركية قبل شهرين، وكسر البريطاني إرسال الإيطالي في مطلع المجموعة الأولى، وحافظ على تقدمه حتى حسمها، وصمد موزيتي في الثانية وجر منافسه إلى جولة فاصلة حسمها درايبر في مصلحته.

وبموجب نتائجه في الأسابيع الأخيرة، سيدخل درايبر ضمن اللاعبين الخمسة الأوائل في التصنيف العالمي للاعبين المحترفين مطلع الأسبوع الجاري، وسيكون أول لاعب أعسر ينجح في ذلك منذ الإسباني الأسطورة رافايل نادال عام 2003.