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الرياضة

«الشارقة» بطل «الجامعات» لكرة القدم الإلكترونية

«الشارقة» بطل «الجامعات» لكرة القدم الإلكترونية
3 مايو 2025 13:30

الشارقة (الاتحاد)

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أحرزت جامعة الشارقة لقب النسخة الأولى من بطولة الجامعات لكرة القدم الإلكترونية «F25»، التي نظمتها بالتعاون مع اتحاد الرياضات الإلكترونية، بمشاركة 40 لاعباً من سبع جامعات داخل الدولة، وهي جامعة الشارقة، جامعة دبي، جامعة ربدان، جامعة عجمان، جامعة الأفق، جامعة ولونجونج، و«Nse David Wensen».
وحققت جامعة الشارقة اللقب بواسطة اللاعب عبدالله آل محمد، الذي حل في المركز الأول، فيما جاء أحمد حسن من الجامعة نفسها في المركز الثاني، وحل ماجد الجسمي من جامعة عجمان في المركز الثالث.
وتعد هذه البطولة الأولى من نوعها بين الجامعات، وتهدف إلى توفير منصة شاملة للطلاب للتنافس في مجال الرياضات الإلكترونية، التي تشهد نمواً متزايداً في السنوات الأخيرة.
من جانبه، قال سعيد علي الطاهر، الأمين العام لاتحاد الرياضات الإلكترونية: «يسعدنا التعاون مع جامعة الشارقة في تنظيم هذا الحدث المتميز الذي جمع نخبة من الطلاب المتميزين في الرياضات الإلكترونية، كما سعدنا بالأجواء التنافسية الراقية التي شهدتها البطولة».
وأكد الطاهر أن الهدف من إطلاق البطولة هو توفير منصة تنافسية في مجال كرة القدم الإلكترونية التي تحظى بشعبية واسعة بين طلاب الجامعات، وكذلك استقطاب المواهب الجامعية لتمثيل المنتخبات الوطنية.
وأشار إلى أن الرياضات الإلكترونية باتت جزءاً لا يتجزأ من الأنشطة الشبابية، وتسهم في تنمية مهارات الابتكار الرقمي، وتعزز روح العمل الجماعي، وتطور مهارات حل المشكلات لدى الطلاب.

الشارقة
جامعة الشارقة
الرياضات الإلكترونية
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