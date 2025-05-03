مدرب الأهلي السعودي يطارد «البطل الأصغر»!



أبوظبي (الاتحاد)



يقف الألماني ماتياس يايسله «37 عاماً» على بُعد خطوة من دخول تاريخ دوري أبطال آسيا، إذ أنه في حال تتويجه باللقب مع الأهلي السعودي اليوم، يُصبح أصغر مدرب يحصد اللقب في النسخة الحديثة، التي انطلقت بمُسماها الجديد «دوري أبطال آسيا» عام 2002.

وقبل هذا التاريخ، كانت البطولة تُعرف باسم «بطولة الأندية الآسيوية»، وحقّقها مدربون أصغر سناً من ماتياس، لكن يُنظر إلى المسابقتين بشكل منفصل، تماماً كما يتم التمييز بين الدوري الإنجليزي «البريميرليج» وبطولة الدوري الإنجليزي «الدرجة الأولى» قبل 1992، لذلك فإن ما يُقدّمه يايسله مع الأهلي يُعتبر تاريخياً ضمن الإطار الحديث للبطولة.

يقود يايسله مشروعاً طموحاً في الأهلي منذ توليه المسؤولية مطلع موسم 2023-2024، ورغم أنها أول تجربة له في القارة الآسيوية، إلا أنه تمكن من فرض أسلوبه التكتيكي بثقة، وحقق نتائج متميزة أوصلت الفريق إلى نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2025.

وتأهل الأهلي للنهائي جاء بعد مشوار قوي وملفت في الأدوار الإقصائية، حيث تفوق على بوريرام التايلاندي في ربع النهائي، قبل أن يُقصي الهلال في نصف النهائي، بعد مباراة مثيرة جمعت القطبين السعوديين.

أسلوب يايسله الذي يجمع بين التنظيم الدفاعي الصارم والهجمات المرتدة السريعة، أثبت فعاليته أمام أقوى أندية القارة، وقاد يايسله الأهلي في 79 لقاءً منذ توليه المهمة في جميع المسابقات، وفاز في 49 وتعادل 13، وخسر 17 لقاءً، وسجل فريقه 165 هدفاً، واستقبل 84 هدفاً.

ويجمع النهائي المرتقب اليوم بين الأهلي وكاواساكي الياباني في جدة، في مواجهة تُعد اختباراً حقيقياً ليايسله وطموحه في حفر اسمه أصغر مدرب يرفع الكأس تحت نظام البطولة الحالي، وفي حال حدوث ذلك، يكتب فصلاً جديداً في تاريخ النادي، وفي سجلات دوري أبطال آسيا.